به گزارش خبرگزاری مهر، "جشن ایرانی"، "گراناز"، "بیگانگان"، "جنایت ‌ومکافات" و "تولدی دیگر" پنج تله‌ فیلمی هستند که رافعی تهیه ‌وکارگردانی آنها را عهده‌دار بوده است.

180 ‌فیلم ‌تلویزیونی به دبیرخانه بخش تله‌فیلم نخستین جشنواره جام‌جم رسیده که از این بین، شبکه یک سیما 50 فیلم، شبکه دو سیما 30 تله‌ فیلم، شبکه سه سیما 14 تله ‌فیلم، شبکه چهار سیما 21 تله ‌فیلم، شبکه پنج سیما 32 تله ‌فیلم، شبکه جهانی جام‌جم سه تله ‌فیلم،‌ شبکه قرآن دو تله ‌فیلم و مرکز سیمافیلم 28 تله‌فیلم به نخستین جشنواره تلویزیونی جام‌جم در بخش فیلم‌های تلویزیونی ارسال کرده‌اند.

مهدی فرجی مدیر شبکه یک سیما، قائم مقام رییس شورای‌عالی سیاستگذاری و دبیر بخش فیلم‌های تلویزیونی نخستین جشنواره تلویزیونی جام‌جم است و هیئت ‌انتخاب این بخش را جواد اردکانی، علیرضا برازش، رویا تیموریان، عزیزالله حاجی‌مشهدی، احمد شاکری، محسن علی‌اکبری، رضا مقصودی و مسعود نقاش‌زاده تشکیل می‌دهند.

این جشنواره که قرار است در آینده با رویکرد جهانی برگزار شود، آذر ماه سال 1390 در سه حوزه فیلم‌های تلویزیونی، مستند و پویانمایی انیمیشن به اجرا درمی‌آید.

