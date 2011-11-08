عبدالله جلالی در گفتگو با مهر درباره آخرین تصمیمات دولت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور برای اعمال تغییراتی در قیمت و سهمیه بنزین خودروها گفت: پیش بینی می شود برای آذر ماه امسال تغییری در سهمیه و قیمت بنزین خودروها اعمال نشود.

قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تاکید بر اینکه سیاست بلند مدت دولت تک نرخی عرضه بنزین است، تصریح کرد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت باید در بلند مدت عرضه بنزین در کل کشور با یک قیمت واحد عرضه شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه عرضه تک نرخی و آزادسازی کامل قیمت بنزین بر اساس قوانین جاری کشور به دولت تکلیف شده است، اظهارداشت: آزادسازی کامل قیمت دستاوردهای متعدد اقتصادی به همراه دارد.

وی با بیان اینکه به حداقل رسیدن قاچاق بنزین یکی از مهمترین دستاوردهای آزادسازی قیمت این فرآورده نفتی است، بیان کرد: اما برای آنکه هزینه ارائه خدمات حمل و نقل متاثر از این آزادسازی نشود این آزادسازی به صورت مرحله به مرحله و تدریجی انجام خواهد شد.

جلالی که در حاشیه برگزاری جشنواره کودک و انرژی با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، همچنین از احتمال حذف سهمیه بنزین برخی از خودروها و متورسیکلتها خبر داد و افزود: در حال حاضر برنامه ریزی گسترده ای برای برقی کردن موتورسیکلتها در دستور کار دولت قرار گرفته است.

قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه برقی کردن موتورسیکلتها و پیک های موتوری ضروری به نظر می رسد، تاکید کرد: برای گرایش مردم به استفاده از موتورسیکلتهای برقی حذف و کاهش سهمیه بنزین موتورسیکلتها لازم است.