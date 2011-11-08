امسال اعتبارات خودکفایی گندم در کرمانشاه به یک چهارم کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف منصوری در جمع مدیران سازمان جهاد کشاورزی در قصر شیرین با اعلام خبر فوق گفت: اگر چه دولت می خواهد ناظرین روی پای خود بایستند و حقوق بگیر دولت نباشند اما طی جلسات متعددی که با استاندار و عزیزی معاون رئیس جمهور داشته ایم سعی می کنیم مشکل اعتبار این شرکتها هرچه سریعتر برطرف شود.

منصوری تاکید کرد: بودجه ناظرین و شرکتهای خدمات مشاوره ای در سالهای گذشته از محل طرح خود کفایی گندم و اعتبارات استانی تامین می شد اما امسال اعتبارات خود کفایی گندم به یک چهارم کاهش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط کنونی شرکتهای خدمات مشاوره ای استان کرمانشاه، تصریح کرد: شرایطی که شرکت های خدمات مشاوره ای در کرمانشاه دچار آن شده اند در تمام کشور حاکم شده است اما مشکل بزرگتر استان این است که در سایر استانها تعداد ناظرین و اعضاء شرکتها 100 نفر یا 200 نفر است اما در استان کرمانشاه بیش از 1200 نفر می باشد.

منصوری در پایان با انتقاد از نحوه حضور و غیاب کارشناسان این شرکتها در مراکز خدمات افزود: کارشناسان خدمات مشاوره ای در طول چند سال فعالیت خود در مجموعه این سازمان خدمات بسیار مناسبی انجام داده اند اما سخت گیری در خصوص نحوه حضور آنها در مراکز خدمات همچون کارمندان دولتی مانع حضور موثر و مداوم این کارشناسان در مزارع و در عرصه تولید می شود.