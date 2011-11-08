آماده باش استانداری به ادارات البرز/ ادارات بازرسی می شوند

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاه به حکم قائم مقام وزیر کشور اظهار داشت: طبق این حکم و به منظور صیانت از حقوق شهروندی، ادارات و ارگانهای همه استانها و استان البرز نیز مورد بازرسی و نظارت قرار می گیرند.

وی افزود: در این راستا تا کنون از 13 اداره در استان به صورت سرزده بازدید به عمل آمده است.

رجبی با مثبت ارزیابی کردن این طرح گفت: تکریم ارباب رجوع، بررسی عفاف و حجاب، بررسی موضوع اقامه نماز و.. از جمله موضوعاتی است که در این طرح مورد توجه قرار می گیرند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز همچنین گفت: آشنایی با شرح وظایف ادارات نیز یکی از اهدافی است که در این طرح دنبال می شود.

این مسئول افزود: بر این اساس ضمن آشنایی با وظایف تعریف شده برای ارگانها، میزان عمل به این وظایف در بازرسی های بعدی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز، مسئول حل اختلاف ادارات

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز در بخشی دیگر از صحبتهایش از انتصاب خود به عنوان مسئول حل اختلاف ادارات استان البرز خبر داد.

وی در این خصوص گفت: اختلافاتی که گاها بین ادارات پیش می آید نباید به بیرون درز کند و تشکیل شورای حل اختلاف به همین منظور بوده است.

رجبی افزود: بر این اساس اختلافات بین دستگاههای استان در بدو امر به استانداری ارجاع می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در صورتیکه مشکل پیش آمده در این شورا قابل حل نبود و نیاز به بررسی کارشناسی تر داشت، به مراجع قضایی معرفی می شود.

این مسئول یادآور شد: چندی پیش اختلافی بین دو اداره در سطح استان بروز کرد که با حل آن در استانداری از کشیده شدن پرونده به مراجع قانونی پیشگیری شد.