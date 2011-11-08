چهار مجتمع فنی و حرفه ای در آذربایجان غربی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خانپور صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی بهره برداری از مرکز آموزش فنی و حرفه ‌ای چالدران ضمن تاکید بر لزوم توسعه مراکز آموزشی فنی و حرفه ای، افزود: این مراکز شامل ساختمان های آموزشی فنی و حرفه ‌ای چالدران و اشنویه، و ساختمان های آموزشی فنی و حرفه ای شهرکهای صنعتی خوی و ارومیه است.

وی هزینه اجرای این طرح ها را 20 میلیارد ریال عنوان و با اشاره به اینکه با بهره برداری از این مراکز تعداد مراکز فنی و حرفه‌ای استان به 21 واحد افزایش می یابد، اظهار داشت: آموزشهای فنی و حرفه ای نقش و تأثیرگذاری مهمی برکیفیت تولیدات و پویایی اقتصاد جوامع دارد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی با بیان اینکه آموزشهای مهارتی باید در زمینه‌های مختلف با بخش‌های تولیدی و صنعتی همگام باشد، بیان داشت: توسعه‌ اقتصادی مرهون فکر و اندیشه نیروی کار توانمند و خلاق است.

خانپور با اشاره به جایگاه، نقش و تأثیر گذاری آموزشهای فنی و حرفه ای بر اقتصاد، گفت: آموزشهای مهارتی با فراهم کردن زمینه های ارتقای دانش، نگرش و مهارتهای مورد نیاز بازار کار تولید و اشتغال در زمینه های مختلف به توسعه اقتصادی کمک می کند.

احمدرضا قلیپور فرماندار چالدران هم در این جلسه گفت: مرکز آموزشی فنی و حرفه ای این شهرستان در رشته‌های تاسیسات حرارتی، اتومکانیک، فناوری اطلاعات، کسب و کار و کارآفرینی، طراحی و دوخت لباس پس از بهره برداری آموزشهای لازم را به کاراموزان ارائه می کند.