سرشماری 220 هزار خانوار/ مشارکت مردم کردستان رضایتبخش است

مسعود سالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کردستان همزمان با دیگر نقاط کشور بیان کرد: از ابتدای آغاز این طرح تاکنون بالغ بر 220 هزار خانوار شهری و روستایی در استان کردستان سرشماری شده اند و این طرح هم اکنون نیز ادامه دارد.

وی بیان کرد: در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 استان کردستان که همزمان با سراسر کشور از دوم آبان ماه آغاز شده است و تا 22 این ماه ادامه خواهد یافت بیش از هزار و 800 نفر در قالب عوامل اجرایی از جمله مامور آمارگیر، بازرس، کارشناس، راننده و معاون فنی مشارکت دارند.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری کردستان افزود: از این تعداد بیش از هزار و 50 نفر مامور آمارگیر هستند که این افراد پس از انجام آزمون ورودی و دوره های آموزشی از میان بیش از پنج هزار و 480 نفر متقاضی انتخاب و به عنوان ماموران آمارگیری در این سرشماری مشارکت دارند.

سالمی یادآور شد: بر اساس پرسشنامه موجود، اطلاعات جمعیتی شامل مهاجرت و جابجایی جمعیتی، بهداشت، مسکن و سرپناه، تحصیلات و دیگر اطلاعاتی نفوس و مسکن جمع آوری و به منظور برنامه ریزی و توسعه استان از این اطلاعات استفاده می شود.

وی در ادامه گفت: کاهش مدت زمان اجرای سرشماری از 10 سال به پنج سال موجب به روزرسانی اطلاعات و آمار کشور برای تسریع در روند عمران و آبادنی می شود که این کاهش زمان سرشماری برای توسعه بلندمدت کشور نتایج مثبتی در پی خواهد داشت.

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری کردستان در پایان افزود: خوشبختانه مردم استان کردستان تا این مرحله همکاری و مشارکت خوبی داشته اند و انتظار می رود که این مشارکت و همراهی در یک هفته مانده به پایان این طرح همچنان ادامه داشته باشد.