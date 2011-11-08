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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

صائب عریقات:

اسرائیل درپی حفظ اشغال قدس تا 20 سال آینده است

اسرائیل درپی حفظ اشغال قدس تا 20 سال آینده است

یکی از مقامات ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین با اشاره به توسعه شهرک ها از سوی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم به دنبال اشغال قدس برای 20 سال آینده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، صائب عریقات عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین در واکنش به تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر احداث بیش از 50 هزار واحد مسکونی در قدس اظهار داشت: اعلام این تصمیم از سوی اسرائیل به معنی این است که این رژیم قصد دارد 20 سال دیگر قدس را در اشغال خود داشته باشد.

وی با بیان اینکه اسرائیل مصمم است روند صلح را در تمامی جوانب نابود کند از جامعه جهانی خواست که این حقیقت واضح و روشن درباره رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه این رژیم باید به دلیل توسعه شهرک ها، یهودی سازی قدس و نابودی راه حل دودولتی محاکمه شود را درک کنند.

کد مطلب 1454783

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