21 هزار نفر در بخش صنعت، معدن و تجارت کردستان مشغول به کار هستند

سیروس شاه غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های استان کردستان هم اکنون در حوزه صنعت، معدن و تجارت کردستان بیش از 21 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و فعالان اقتصادی در بخش های مختلف این استان با برنامه ریزی مدون سهم زیادی را در راستای توسعه کردستان بر عهده دارند.

وی بیان کرد: در بخش تجارت و بازرگانی 60 هزار واحد صنفی، در بخش صنعت 850 واحد و در بخش معدن 270 واحد فعالیت دارند و هم اکنون بخش زیادی از اشتغال استان مربوط به این سه بخش است که برنامه ریزی برای توسعه و پیشرفت این بخش در استان کردستان به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ارتقاء فنی و تکنیکی واحدهای صنعتی و معدنی این استان را در توسعه و جذب سرمایه به استان لازم دانست و اظهار داشت: 60 هزار واحد صنفی شناخته شده در بخش اصناف استان کردستان با 90 درصد دارای پروانه کسب فعالیت می کنند.

شاه غیبی بیان کرد: در بخش صنعت 850 واحد فعال و دارای پروانه 17 هزار فرصت شغلی در استان کردستان ایجاد کرده اند که البته ظرفیت های بسیاری در این حوزه وجود دارد که باید با جذب سرمایه گذار و لزوم حمایت های دولت زمینه را برای توسعه این بخش نیز فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه 270 واحد در بخش معدن استان کردستان فعالیت می کنند، افزود: استان کردستان با 450 میلیارد تن ذخیره معدنی شناخته شده و ایجاد چهار هزار اشتغال در این بخش جز استان های برتر کشوری است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با اشاره به افزایش سرمایه گذاری ها توسط بخش های خصوصی و دولتی در این استان گفت: 16 طرح عظیم اقتصادی و تولیدی در بخش های مختلف و در راستای افزایش سرمایه گذاری و اشتغال در استان کردستان در حال اجرا است.

شاه غیبی افزود: برای اجرای این پروژه ها 300 میلیارد تومان اعتبار و سرمایه پیش بینی شده است که با بهره برداری از آنها برای سه هزار نفر دیگر شغل ایجاد می شود.

وی اعلام کرد: پروژه لاستیک سازی با 200 میلیارد تومان اعتبار و در مرحله اول برای هزار و 200 نفر اشتغال ایجاد می کند و در ادامه می توان با توسعه این بخش زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال بیشتر فراهم کرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان افزود: با بهره برداری از کارخانه طلای داشکسن قروه و تولید شمش طلا و صنایع پائین دستی با سرمایه ورودی دو میلیون و 500 هزار دلار ارز زمینه برای اشتغال سه هزار نفر از افراد بومی ایجاد می شود.

شاه غیبی از افزایش تمایل به سرمایه گذاری در استان خبر داد و اظهار داشت: تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان نسبت به سال گذشته 700 درصد افزایش داشته است و با جذب سه هزار میلیارد تومان سرمایه برنامه ریزی شده برای 13 هزار نفر دیگر شغل ایجاد می شود که این اقدام توسعه استان را با تحول عظیمی رو به رو می کند.

وی بیان کرد: در چند ماه آینده فاز اول کارخانه پتروشیمی کردستان به بهره برداری می رسد که عملی شدن این مهم زمینه های لازم را برای ایجاد و توسعه صنایع پائین دستی در استان فراهم می کند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در پایان عنوان کرد: با وجود شرایط سخت تحریم های کشور و پرداخت تسهیلات کم از سوی بانک ها سرمایه گذاری در استان همچنان ادامه دارد و از همه مسئولان انتظار می رود که در راستای جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری تلاش کنند.