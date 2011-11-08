بخش کشاورزی رتبه نخست ایجاد اشتغال در کردستان را دارد

ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 17 مجتمع بزرگ کشاورزی و دامپروری با ایجاد هزار و 653 شغل در استان کردستان فعال هستند و به همین دلیل بخش کشاورزی رتبه نخست ایجاد فرصتهای شغلی را در این استان به خود اختصاص داده است.

وی افزود: سه مجتمع پرورش ماهیان سردآبی با ظرفیت نزدیک به هزار و 500 تن ماهی در طول سال زمینه اشتغال برای 850 نفر را در این بخش و صنایع وابسته فراهم کرده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کردستان اعلام کرد: سه مجتمع گلخانه ای در استان با وسعت 6.5 هکتار سالانه هزار و 950 تن انواع محصولات کشاورزی تولید می کنند و در این بخش نیز 99 نفر مشغول به کار هستند.

حسن نژاد با اشاره به فعالیت 9 مجتمع بزرگ پرورش گاو شیری در سطح استان کردستان گفت: از فعالیت این مجتمع های پرورش گاو شیری با ظرفیت 9 هزار و 60 راس گاو شیری 29 هزار و 610 تن شیر، 516 تن گوشت قرمز و هزار و 234 راس تلیسه در طول سال تولید و عرضه می شود.

وی در پایان گفت: مجتمع های پرورش گاو شیری نقش مهمی را در زمینه تولید محصولات دامی با کیفیت و قابل استفاده در سطح استان کردستان دارند و در کنار این مهم موجب اشتغالزایی 647 نفر را نیز فراهم کرده است.