به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاکارتا پست، وانگ شنجیون رئیس کمیسیون حلال استان نینگشیا اظهار داشت: ما بیش از 10 هزار تسهیلات تولید مواد غذایی حلال و رستوران با غذا و نوشیدنی حلال داریم.

نینگشیا استانی است که از سال 1958 به خودمختاری دست یافته است، این استان برای داشتن جمعیت قابل توجهی از مسلمانان قوم "هوی" نیز مشهور است. این قومیت غالب درمیان 35 گروه قومی است که در این استان زندگی می کنند.

وانگ یادآور شد: صنایع حلال این استان دارای آزمایشگاهی است که از پیش رفته ترین تکنولوژی در چین استفاده می کند. این آزمایشگاه دارای 15 کارشناس و 300 کارمند است.

درحال حاضر صنعت حلال استان نینگشیا در چین بیش از 50 میلیون دلار ارزش دارد.

وانگ همچنین اظهار داشت که صنعت حلال محلی درحال همکاری با صنایع حلال خارج از کشور است.

رئیس کمیسیون حلال استان نینگشیای چین تأکید کرد: ما با صنایع حلال در عربستان، قطر، مصر و مالزی براساس توافقات دو طرفه همکاری می کنیم و به زودی قرار است این همکاری را با همتایان اندونزیایی خود نیز آغاز کنیم.

