انبارلویی در گفتگو با مهر: فیلسوفان سیاسی در خصوص ساختار نظام سیاسی کشورمان نظریه پردازی کنند

کاظم انبارلویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص تغییر ساختارهای نظام سیاسی در ایران گفت: سازوکارهایی که در جمهوری اسلامی ایران انتخاب می شود تا به آرمانها برسیم ممکن است در نقطه ای کهنه شوند بنابراین در جمهوری اسلامی هیچگاه اصراری وجود ندارد که این ساختارها به قوت خود باقی بماند حتی در زمان امام هم قانون اساسی بعد از 10 سال بازنگری شد.

وی با تاکید بر اینکه باید بازخوانی در جمهوریت نظام داشته باشیم و تفاوت آن را با سایر دموکراسی ها و جمهوری های معمول جهان بسنجیم گفت: حوزه های علمیه و دانشگاههای کشورمان بخصوص در حوزه علوم انسانی می توانند بر این موضوع به عنوان یک اتفاق مهم در نظام جمهوی اسلامی نظریه پردازی داشته باشند که مدل جمهوریت در نظام ما چه مدلی است و تفاوت آن با جمهوری های دیگر چیست؟



عضو شورای مرکزب حزب موتلفه با تاکید بر آنکه آنچه در جهان مطرح است، مدلی از رقابت سه قطبی در احزاب تعریف می شود گفت: این مدل در نهایت به نظام پارلمانی ختم می شود و بر اساس آن رئیس قوه مجریه از دل نظام پارلمانی بیرون می آید که محصول رقابت احزاب باشد.



وی با بیان اینکه در این مدل، احزاب تعداد زیادی نیستند و تنها دو یا سه حزب نقش تاثیرگذاری دارند گفت: مدل دیگر به اعتقاد من این است که مردم مستقیما رئیس جمهور را انتخاب می کنند که البته در این مدل احزاب غایب هستند.



انبارلویی با تاکید بر اینکه بافت سیاسی کشورمان پیچیده است گفت: از یک سو روحانیت با بیش از هزار سال یک حزب سیاسی نیرومند و همه گیر در کشورمان محسوب می شود و کارکردهای خاص خودش را دارد و از سوی دیگر اساسا حوزه های علمیه برای این تشکیل نشده است که بدنبال قدرت باشد اما به صورت طبیعی مردم آنها را انتخاب می کنند.



رئیس مرکزی سیاسی حزب موتلفه هر حزبی که می خواهد تشکیل شود باید نسبت خود را با این قدرت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی معلوم کنند. معتقدم علت اینکه احزاب سیاسی در ایران فعال نیستند این است که نسبت خود را با روحانیت مشخص نکرده اند.



انبارلویی خاطرنشان کرد اگر ما یک مدل از حزب را تعریف کنیم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب کانال کشی فکری و کادرسازی انجام دهد به طور طبیعی مردم به آنها روی خواهند آورد و یک نظام نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی خواهد شد.



وی در پایان تاکید کرد: باید منتظر نظریه پردازی فیلسوفان سیاسی در خصوص آینده نظام سیاسی کشورمان باشیم.

