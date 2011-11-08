تحول در آموزش و پرورش زیربنای توسعه کشور است

خسرو ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه در سراسر دنیا تغییر و تحول اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و آموزشی در جریان است و ایران در کانون این تغییرات قرار دارد ایجاد تغییرات بنیادین در سیستم آموزشی به عنوان مرکز انسان ساز برای ایجاد تحول در کشور یک نیاز لازم و ضروری است.

وی با اشاره به اینکه خواسته مقام معظم رهبری و مطالبه به حق مردم از سیستم آموزش کشور تغییر بنیادین است، گفت: تغییرات سطحی در ساماندهی نیرو، فضا و تجهیزات در اختیار آموزش و پرورش توسعه و پیشرفت کشوری را به تاخیر انداخته و منابع موجود در اختیار این سازمان را به هدر می دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به اینکه در فرایند تحول و تغییر تفکر نیروی دانش آموزی اساس و اصول بنیادین سمت دهی و جهت دهی مناسب است، اظهار داشت: تدریس متناسب با شاخه تحصیلی و در تخصص دبیر و مدیریت حرفه ای ساختار را متحول می کند.

ساکی با بیان اینکه تشکیل مجتمع آموزشی و دایر کردن مدارس در نوبت صبح در ساماندهی نیرو و تاثیر در موفقیت سلسله اقدامات تحولی موثر است، گفت: با انجام این اقدام 80 درصد از مدارس سطح استان کردستان به صورت یک نوبتی شیفت صبح دایر می شود.

وی با اشاره به اینکه در ادامه این اقدام کمبود نیرو، تجهیزات و فضای کافی در آموزش و پرورش کرستان مشخص می شود، گفت: امکان فشرده کردن فضا و در اختیار قرار دادن ساختمان برای بقیه مراکز اشکال و ضعف مدیریتی در گذشته بود که خوشبختانه با راه اندازی مجتمع های شهری این مهم پوشش داده شد.

یک شیفته کردن مدارس زمان برای برگزاری کلاس های فوق برنامه را افزایش می دهد



مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان برگزار کردن کلاس های فوق برنامه، آموزش زبان دوم، توجه به مسائل ورزشی و قرآنی را در ظرفیت خالی نوبت ظهر مدارس لازم دانست و اعلام کرد: استفاده از این کلاس ها یادگیری بهتر برای حرکت در مسیر مقابله با شبیخون فرهنگی دشمنان و ایجاد محیط مناسب آموزشی را تقویت می کند.

ساکی بر رغبت خانواده ها برای ایجاد کلاس های فوق برنامه در نوبت ظهر استفاده از این فضا را به نفع دانش آموزان دانست و بیان کرد: تناقص رفتاری دانش آموزان که موجب چند هویتی شدن در آنهاست با شکل گیری این اقدام کاهش و 50 درصد از هزینه های صرف شده در کلاس های آموزشگاه ها نیز کم می شود.

وی بیان کرد: حضور و میزان تمایل اقشار کم درآمد جامعه با گسترش این اقدام برای شرکت در کلاس های تقویتی افزایش پیدا می کند.

توسعه مدارس علوم قرآنی در مدارس ضروری است



مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان هدف مدرسه را تقویت هویت ملی، دینی، حماسی و انقلابی دانش آموزان دانست و اظهار داشت: دائر کردن مدارس قرآنی مصونیت در جامعه اسلامی ایران را تقویت می کند.

ساکی دور کردن دانش آموزان از افکار مسموم و ناهنجار اخلاقی جوامع غرب را از طریق ورزش ممکن دانست و بیان کرد: تفکر عمیق و موثر درباره ایجاد کلاس های موفق در نوبت بعد از ظهر تصمیم درست و به موقعی بود که انتظار می رود این مهم به بهترین شکل ممکن در کردستان اجرایی شود.

وی شناسنامه دار کردن فضا و امکانات در مدارس را لازم دانست و عنوان کرد: مدیران متناسب با فضای مدرسه خود اقدام به تغییر و نگهداری وسائل کنند که این امر بیانگر درک مفهوم فلسفه تغییر بنیادین است.

مجتمع های آموزشی و پرورشی زمینه اشتراک گذاری امکانات مدارس را فراهم می کند



مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: وسایل مورد استفاده در مدارس و کلاس ها باید متناسب با رده های سنی مختلف آماده شود که این امر زمینه را برای بهره برداری مناسب از تمامی ظرفیت های استان فراهم می کند.

ساکی مشارکت مدیران در تعویض، تغییر و مبادله تجهیزات اضافه مدارس را برای تسریع روند تحول لازم دانست و اظهار داشت: مدیریت واحد و به روز استفاده بهینه از پتانسیل های آموزشی مدارس را افزایش می دهد.

وی ترکیب مدارس در مسیرهای نزدیک به هم را گامی در تقویت اصول تغییر کشوری خواند و اعلام کرد: این امر هم اندیشی در مجتمع ها و معنادهی به شورای معلمان دروس هم پایه را تخصصی می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به اینکه استفاده از امکانات چند مدرسه در یک مجتمع آموزشی بهره وری را افزایش می دهد، گفت: نظارت مدیر از سوی مدیر کل آموزش و پرورش با برداشتن دیوار مدارس عدالت آموزشی را در فضا، تجهیزات، امکانات و فرصت ها افزایش می دهد.

ساکی در پایان با اشاره به اینکه ثبات مدیریت و هم سوی خانه و مدرسه تعامل را افزایش می دهد، بیان کرد: دوستی و روابط کاری مناسب با کارکنان و دانش آموزان انزوای آنها را از بین می برد که علاوه بر افزایش نشاط در مکانهای آموزشی تجربه های موفق مدیریتی را هم افزایش می دهد.

