زمان برگزاری جشنواره مونولوگ مکث تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حدادی دبیر جشنواره مونولوگ مکث در خصوص تغییر بازه زمانی اجرایی جشنواره چنین گفت:‌ برای بالا رفتن سطح جشنواره، ارتقای سطح کیفی آن و فرصت دادن بیشتر به گروه‌های شرکت کننده مبنی بر آمادگی بیشتر این تغییر زمانی صورت گرفته و این مهم با نظر هئیت بازبین نیز تغییر یافته است و بر این اساس تاریخ آغاز جشنواره از 15 آبان به 28 آبان موکول شد.

وی در ادامه در خصوص نحوه بازبینی‌ها اذعان داشت: بازبینی‌ها در دو روز توسط هئیت بازبین متشکل از سهیل اعرابی دبیر اسبق کانون تئاتر و عضو ارشد گروه تئاتر آو و فهیمه معین دبیر فعلی کانون تئاتر فنی صورت گرفت که بخشی از کار ها بدون آکساسور، نور و موسیقی بازبینی شده‌اند.

دبیر جشنواره افزود: با توجه به آنکه اکثر شرکت‌کنندگان دانشجویان غیر تئاتری بودند، نوع سخت‌گیری داوران به طبع تغییر خواهد کرد و برخی از آثار به صورت مشروط بازبینی مجدد قرار گرفته تا به متقاضیان فرصت بیشتری برای بیان استعداد هایشان داده شود همچنین به زودی جدول جشنواره اعلام خواهد شد. در ضمن دو کارگاه آموزشی "بدن فیزیکال"، "تئاتر شورایی" به سرپرستی فهیمه معین همگام با جشنواره در دانشکده ی فنی تهران جنوب برگزار می‌شود.

نخستین جشنواره مونولوگ "مکث" به دبیری سارا حدادی از 28 آبان ماه تا سوم آذر ماه امسال در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در چهار بخش اجرای نمایش (رقابتی، مهمان)، نمایشنامه نویسی، طراحی پوستر و عکاسی برگزار خواهد شد.