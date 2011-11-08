بهره برداری از سد سورال زمینه اشتغال 2500 نفر را فراهم می کند

جبار ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به روند احداث و بهره برداری از سد سورال در شهرستان دهگلان اظهار داشت: با بهره برداری از سد سورال هزار و 200 هکتار از اراضی کشاورزی روستا های سورال و سیس آبیاری می شود که این مهم زمینه را برای ایجاد اشتغال دو هزار و 500 نفر فراهم می کند.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 26 درصدی سد سورال گفت: سد مخزنی سورال به حجم 11 میلیون مترمکعب با 41 متر ارتفاع از بستر رودخانه احداث شده است و روند پیشرفت فیزیکی این طرح نیز طی سال جاری با روند مناسبی در حال پیگیری و اجراست.

کارشناس اجرایی سد سورال دهگلان افزود: با پیش بینی های انجام شده سالانه این سد حدود 7.7 میلیون مترمکعب آبیاری استحصال می شود که با این میزان آبیاری تولیدات کشاورزی از 2.2 هزار تن به حدود 12.8 هزار تن می رسد.

ارجمند با اشاره به اهداف ساخت این سد گفت: توسعه و بهبود 12 هزار هکتار اراضی محدوده شبکه آبیاری، تامین حقابه های به صورت تنظیم شده از طریق شبکه در 192 هکتار از جمله اهداف اصلی ساخت این سد در شهرستان دهگلان به شمار می رود.

وی یادآور شد: تامین و تخصیص آب مازاد در حدود میانگین 6.5 میلیون مترمکعب برای توسعه حدود هزار و هشت هکتار خالص در اراضی دیم و تبدیل آن به مزارع آبی از دیگر اهداف ساخت این سد است.

ارجمند با بیان این مطلب که برای بهره برداری از این سد حدود 26 میلیارد تومان نیاز است، گفت: زمان اتمام این پروژه به میزان تخصیص اعتبار بستگی دارد ولی انتظار می رود که با پیگیری های مسئولان استان زمینه برای بهره برداری هرچه سریعتر این سد در شهرستان دهگلان فراهم شود.