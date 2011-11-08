پاسارگاد قم از صعود به لیگ برتر هندبال بانوان محروم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله گروهی لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور در گروه نخست مقدماتی با رقابت 6 تیم به میزبانی هیئت هندبال استان آذربایجان شرقی برگزار شد که با ناکامی تیم بانوان پاسارگاد قم در صعود به مرحله نهایی همراه بود.



بانوان هندبالیست پاسارگاد قم بعد از تلاش و پیگیری‌های مستمری که برای حضوری موفق در این مرحله از رقابت‌ها داشتند، در پنج مسابقه با حریفان خود، دو پیروزی کسب کردند و سه بار نیز طعم شکست را چشیدند تا فرصت صعود به مرحله نهایی را از دست بدهند.



در این مسابقات که در شهر تبریز به انجام رسید، تیم هندبال بانوان پاسارگاد قم مقابل تیم های ذوالفقار نکاء مازندران، هیئت چهار محال و بختیاری و هیئت آذربایجان شرقی تن به شکست داد و در جدال با تیم های هیئت همدان و هیئت فارس به پیروزی رسیدند اما نتوانستند جواز صعود به مرحله نهایی را کسب کنند.



روز اول:

هیئت همدان 27 - هیئت فارس 17

ذوالفقار نکاء مازندران 17 - هیئت آذربایجان شرقی 26

پاسارگاد قم 8 – هیئت چهار محال و بختیاری 11



روز دوم:

هیئت همدان 22 - ذوالفقار نکاء مازندران 34

پاسارگاد قم 13 - هیئت آذربایجان شرقی 18

هیئت فارس 13 – هیئت چهار محال و بختیاری 27



روز سوم:

هیئت همدان 22 - هیئت چهارمحال وبختیاری 25

هیئت فارس 13- هیئت آذربایجان شرقی25

ذوالفقار نکاء مازندران 23 - پاسارگاد قم 20



روز چهارم:

هیئت همدان 18 - پاسارگاد قم 28

هیئت چهارمحال و بختیاری 14 - هیئت آذربایجان شرقی 26

ذوالفقار نکاء مازندران 36 - هیئت فارس 19



روز پنجم:

هیئت آذربایجان شرقی 36- هیئت همدان 23

پاسارگاد قم 19- هیئت فارس 13

ذوالفقار نکاء مازندران 23- هیئت چهارمحال و بختیاری 18



بدین ترتیب در پایان 6 روز رقابت 6 تیم حاضر در گروه نخست مرحله مقدماتی پیکارهای لیگ دسته اول هندبال بانوان باشگاه‌های کشور که در سالن ستارخان شهر تبریز برگزار شد، تیم های هندبال بانوان هیئت آذربایجان شرقی و ذوالفقار نکاء مازندران به عنوان دو تیم برتر جواز صعود به مرحله نهایی این رقابت‌ها را کسب کردند.



در این گروه تیم هندبال بانوان هیئت آذربایجان شرقی از پنج بازی خود 10 امتیاز کسب کرد و به عنوان صدرنشین صعود کرد، ضمن اینکه تیم هندبال بانوان ذوالفقار نکاء مازندران با کسب هشت امتیاز در رده دوم ایستاد و جواز صعود را به دست آورد.



در گروه نخست پیکارهای مرحله مقدماتی لیگ دسته اول هندبال بانوان باشگاه های کشور که در تبریز برگزار شد، تیم‌های بانوان پاسارگاد قم، ذوالفقار نکاء مازندران، هیئت هندبال فارس، هیئت هندبال آذربایجان شرقی، هیئت هندبال چهارمحال و بختیاری و هیئت هندبال همدان حضور داشتند.



دو تیم برتر این گروه آذرماه سال جاری با تیم های هیئت هندبال تهران و برق اسلامشهر که از گروه دوم صعود کرده‌اند، در مرحله نهایی به صورت رفت و برگشت به رقابت می‌پردازند تا چهره دو تیم صعود کننده به لیگ برتر مشخص شود.

