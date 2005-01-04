پايگاه جاسوسي اسرائيل در قزاقستان به زودي آغاز بكار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، هفته نامه المنار چاپ بيت المقدس اعلام كرد: اسرائيل به زودي ساخت ايستگاه جاسوسي و رديابي پيشرفته را در قزاقستان آغاز خواهد كرد كه آغاز فعاليتش از ماه سپتامبر (شهريور 84) خواهد بود.



به نوشته المنار، اين ايستگاه با همكاري تيم هاي مشترك اسرائيلي قزاقستاني فعاليت جاسوسي را آغازخواهد كرد.

اين روزنامه مي افزايد : همكاري امنيتي پيشرفته اي ميان قزاقستان و اسرائيل وجود دارد و اين همكاري گسترده به اسرائيل اجازه مي دهد تا با كمك اين ايستگاه جاسوسي دركشورهاي اطراف از جمله ايران و كشورهاي ديگر به طور گسترده دست به تجسس بزند.



به نوشته المنار ، با فروپاشي اتحادجماهير شوروي و استقلال جمهوري هاي آن اسرائيل فعاليت ها و نفوذهاي خود را در اين كشورها آغاز كرد .



قزاقستان و اسرائيل توافق كردند كه تحولات مربوط به طراحي و ساخت اين ايستگاه جاسوسي محرمانه باقي بماند.



به نوشته المنار، قرارداد مربوط به ساخت اين ايستگاه اوايل دسامبر سال گذشته در قزاقستان با حضور يك مقام بلندپايه وزارت جنگ اسرائيل امضا شد.



المنار فاش كرد هيات هاي امنيتي بلندپايه قزاقستاني به صورت پياپي از اسرائيل ديدار مي كنند درحالي كه كارشناسان نظامي اسرائيل در قزاقستان حضور دارند همچنين هيات هاي يهودي كه در آن رهبران يهود از جمله خاخام ها حضور دارند به قزاقستان سفر مي كنند.