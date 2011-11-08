اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصدومان تیم فوتبال استقلال گفت: محسن یوسفی در بازی با پرسپولیس از ناحیه بالای ابروی سمت چپ دچار مصدومیت و خونریزی شد و به دلیل آنکه هوشیاری لازم را نداشت، نتوانست به بازی ادامه دهد.

وی افزود: یوسفی 24 ساعت تحت نظر قرار داشت و خوشبختانه طی این مدت شرایط جسمانی وی طبیعی بود. قرار است امروز برای اطمینان بیشتر از ناحیه آسیب دیده یوسفی عسکبرداری شود تا اگر مصدومیت او جدی است، درمانش را جدی‌تر دنبال کنیم.

رضایی در خصوص مصدومیت فریدون زندی نیز اظهار داشت: فریدون زندی نیز از ناحیه عضلات کشاله ران راست دچار کشیدگی شده و باید وضعیت وی دقیق‌تر بررسی شود تا بتوان در خصوص میزان مصدومیتش اظهارنظر کرد.

پزشک تیم فوتبال استقلال با اشاره به اینکه فرهاد مجیدی مراحل درمان خود را در دبی پیگیری می کند، افزود: مجیدی روز گذشته تلفنی با من در خصوص آخرین وضعیت درمانی خود صحبت کرد. اگر مشکل خاصی پیش نیاید وی تا یک هفته دیگر می تواند شرایط حضور در میدان را پیدا کند و قطعا برای بازی کردن در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر مشکل خاصی نخواهد داشت.

وی همچنین در خصوص وضعیت خسرو حیدری گفت: خسرو از ناحیه "همسترینگ" پای چپ دچار کشیدگی شده است و در حال حاضر تحت درمان بوده و مراحل فیزیوتراپی را پشت سر می گذارد. فکر می کنم او تا دو هفته دیگر شرایط حضور در میدان را پیدا کند.

رضایی به مصدومیت شریفات نیز اشاره کرد و گفت: شریفات در بازی با استقلال از ناحیه شانه سمت چپ و مفصل دچار آسیب دیدگی شد و نیاز به چند جلسه فیزیوتراپی دارد. او همچنین از ناحیه مفصل مچ دست راست نیز در بازی قبلی دچار ضرب دیدگی شد که در این خصوص هم تحت درمان بوده و مشکلی این بازیکن را تهدید نمی کند.