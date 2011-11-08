پنجاه و ششمین جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر و همزمان با عید سعید قربان جایگاه اختصاصی عرضه فرآورده های نفتی وثوقی بانه با حضور مدیر و مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان و جمعی از مسئولان شهرستان بانه به عنوان پنجاه و ششمین جایگاه در این استان به بهره برداری رسید.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان در مراسم بهره برداری از جایگاه وثوقی گفت: این جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در زمینی به مساحت دو هزار و 200 متر مربع احداث و با دارا بودن دو مخزن، ظرفیت ذخیره سازی 90 هزار لیتر بنزین را دارد.

فریدون یاسمی افزود: این جایگاه با سه سکوی عرضه بنزین و چهار تلمبه دارای هشت نازل است و همچنین امکانات رفاهی از جمله تعویض روغنی، سوپرمارکت، تنظیم رایگان باد لاستیک خودرو، دوش خنک کننده محل تخلیه نفتکش، سیستم اطفای حریق، سیستم قطع کننده جریان برق و گاز و اسلوب تانک ویژه مخزن نگهداری فرآورده آلوده را دارد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به هزینه 600 میلیون تومانی برای ساخت این جایگاه یادآور شد: جایگاه وثوقی بانه بر اساس آخرین استانداردهای زیست محیطی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و سازمان محیط زیست احداث شده است و زمینه اشتغالزایی برای پنج نفر را نیز فراهم کرده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان در پایان گفت: بخش CNG این جایگاه نیز با هزینه بیش از یک میلیارد تومان و اشتغالزایی 9 نفر و دارا بودن چهار دیسپنسر دو نازله از سال 88 در مدار بهره برداری قرار گرفته بود.