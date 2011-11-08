  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

ارکستر کوبه ای "نائیریکا" کنسرت می دهد

ارکستر کوبه ای "نائیریکا" کنسرت می دهد

ارکستر کوبه ای "نائیریکا"به سرپرستی "مهرسیما سعادت"سه شنبه یکم آذر از ساعت 18:30 در قالب برنامه ای به عنوان "خلقت و آفرینش"به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت که قطعات "خلقت"، "آفرینش"، "رقص رویا"، "منظومه"، "وصل"، "اشتیاق"، "کرشمه"، "راز ساحل" و"رستاخیز" به صحنه  می رود تنظیم قطعات برعهده "مینو رضایی" بوده و "مریم شفاهی"هم آوایی کنسرت را همراه با 40 نفر نوازنده از سازهای کوبه ای انجام می دهد.

لازم به ذکر است گروه موسیقی "نائیریکا" در سال 86 مقام اول در جشنواره آوای مهر را کسب کرد و اجراهای زنده هم در رادیو صدای آشنا و رادیو تهران و نیز اجرا در فرهنگسرای نیاوران در سال 87 و اجرا در تالار وحدت در سال 90 از دیگر برنامه های اجرایی این گروه بود.

کد مطلب 1454802

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها