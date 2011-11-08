ارکستر کوبه ای "نائیریکا" کنسرت می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت که قطعات "خلقت"، "آفرینش"، "رقص رویا"، "منظومه"، "وصل"، "اشتیاق"، "کرشمه"، "راز ساحل" و"رستاخیز" به صحنه می رود تنظیم قطعات برعهده "مینو رضایی" بوده و "مریم شفاهی"هم آوایی کنسرت را همراه با 40 نفر نوازنده از سازهای کوبه ای انجام می دهد.

لازم به ذکر است گروه موسیقی "نائیریکا" در سال 86 مقام اول در جشنواره آوای مهر را کسب کرد و اجراهای زنده هم در رادیو صدای آشنا و رادیو تهران و نیز اجرا در فرهنگسرای نیاوران در سال 87 و اجرا در تالار وحدت در سال 90 از دیگر برنامه های اجرایی این گروه بود.