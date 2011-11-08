گروه آندلس کنسرت برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت گروه موسیقی آندلس به سرپرستی و آهنگسازی مجید احمدپور، طراحی حرکات فلامنکو توسط سعید تهرانی و به خوانندگی حسین بخشی استوار، در دو بخش 45 دقیقه ای و در دو نوبت در ساعت 19 و 21 برگزار می شود.

گروه موسیقی آندلس در تازه ترین کنسرت خود رپرتواری که شامل تمامی عناصر هنر فلامنکو ( گیتار، آواز، حرکت ) می شود را ارائه کرده است ، آهنگسازی، ترانه سرایی و طراحی حرکت این کنسرت توسط یک گروه ایرانی انجام شده است.

لازم به ذکر است گروه آندلس که در سه سال گذشته با اجراهای متعددی در ایوان شمس، تالار رودکی، تالار فارابی و خانه هنرمندان کار خود را آغاز کرده است ؛ در خردادماه سال جاری کنسرتی به همراه اجرای پرفورمنس به کارگردانی حمید پورآذری به روی صحنه برد.

مجید احمدپور گیتار، مانی مزدکی ساز دهنی، فراز هرسینی آکاردئون، کیارش عمرانی گیتار، کورش ایمانی گیتار باس، کاوه حق طلب درامز و آیدین شفایی کاخن و پرکاشن می نوازند.