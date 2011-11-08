اعتراف گوگل به قدرت اپل/ اپل قاتل گوگل است

به گزارش خبرگزاری مهر، "اریک اشمیت" رئیس شرکت گوگل معتقد است، برنامه کنترل صوتی "سیری" (Siri) شرکت اپل برای تجارت کلیدی جستجوی اینترنتی شرکت گوگل خطر رقابت جویانه بزرگی به شمار می رود.

اشمیت این سخنان را در نامه ای برای پاسخ به سئوالات کمیته فرعی ضد انحصارگرایی سنای آمریکا بیان کرد زیرا این شرکت در حال حاضر متهم به سوء استفاده از قدرت و سلطه خود در جستجوی آنلاین بوده و تحت بازپرسی و سئوال قرار دارد. وی در گفته های پیشین خود در سپتامبر 2010 خطر اپل یا فیس بوک را به عنوان رقبایی جدی با شرکت گوگل انکار کرده بود.

اشمیت در نامه خود گفته است: سخنان گذشته ام کاملا نادرست بوده اند و "سیری" اپل به عنوان برنامه کنترل صوتی برای دستیابی به پاسخهای مختلف از طریق آی-فن دستاوردی قابل توجه بوده و خلاقیت در جستجو را به نمایش می گذارد. گوگل رقبای بسیار قدرتمندی دارد و ما گاهی در پیش بینی خطرهای رقابت جویانه که به واسطه شیوه های جدید دستیابی به اطلاعات به وجود می آیند، ناموفق عمل می کنیم.

اشمیت همچنین در دو مقاله فناوری از اپل "سیری" به عنوان "قاتل گوگل" و "نقطه ورود" اپل به تجارت موتورهای جستجو یاد کرده است.

بر اساس گزارش بی بی سی، تحقیقات و بازپرسی هایی که در حال حاضر از گوگل به عمل می آید بر اساس این ادعا است که گوگل نتایج جستجوی خود را به منظور افزودن مقادیر غیر متناسبی از بار ترافیک شبکه به سوی وب سایتهای متعلق به خود، از قبیل وب سایت یو تیوب، دست کاری می کند. این در حالی است گوگل همواره به صداقت و پاکی الگوریتمی که نتایج جستجوهای موتور جستجویش را ایجاد می کند، بالیده است.