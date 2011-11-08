به گزارش خبرگزاری مهر، گروه "زرک" شامل شاگردان نخستین دوره گارگاه‌های جواهر سازی استاد پرویز تناولی است که بیش از یک سال در مدرسه هنرهای تجسمی "ماه مهر" دوره‌های مختلف تئوریک و عملی را پشت سر نهاده و اینک اولین نمایشگاه خود را در گالری این موسسه دایر می‌کنند.

گروه "زرک" تلاش دارد با ارایه تعریفی تازه از جواهرات، زیور آلات معاصر را همچون مجسمه‌های کوچکی که بدن انسان را محل ارایه خود قرار می‌دهند به مردم معرفی کند.

آنها در این نمایشگاه تکنیک ریخته گری برنز و نقره را در پیش گرفته‌اند و آثاری با فرم‌های نو و کاربردهایی بسیار متنوع به معرض تماشا می‌گذارند. از هر یک از اعضای گروه "زرک" 5 تا 6 اثر هنری در این نمایشگاه ارایه می‌شود که عمدتا ریخته‌گری برنز و نقره است. هنرجویان استاد تناولی آثارشان را با الهام از درونیات خود خلق کرده‌اند و نگاهی کاملا هنری بر آثار حاکم است.

"زرک" با حضور سهراب ابراهیم، حسنااربابی، فریش البرز کوه، کورش آمری، مهروز بلادی، آزاده جعفریان، ترنه (صنم)خانجانی ،آتس سا خدایار، سحر دوستار، بهار سقایی ،مریم شیخها، مریم صالح، سارا رزمی، آناهیتا عناصری، لیلی طاهری، یوکابت فرخی ، روشنک رمضانی ، محمد کلانترزاده، سپیده نوری، سیده سمانه معیری، سارا ویژه ،حامد هدایتی،میترا هنری، پاشا معزی،ماریا منصوری نژاد، علی موسوی زاده و امیر موسوی زاده فعالیت‌های خود را آغاز کرده است و نخستین نمایشگاه آن‌ها در گالری ماه مهر تا هشتم آذر دایر خواهد بود.

گالری ماه مهر در بلوار افریقا، خیابان نیلوفر واقع است و علاقمندان می‌توانند -همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 16 تا 20 از این آثار دیدن کنند.