به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در نشست صبحانه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه 630 تا 650 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در ایران تولید می شود، گفت: مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه باید ظرفیت تولید گاز ایران تا سال 1393 به یک میلیارد و 470 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.

وزیر نفت با اعلام اینکه بخش عمده افزایش تولید گاز ایران با توسعه میادین مشترک همچون پارس جنوبی و برخی از میادین دریایی ایران در خلیج فارس افزایش می یابد، تصریح کرد: یکی از مهمترین ویژگی های اجرای برنامه پنجم توسعه در صنعت نفت افزایش تولید نفت و گاز با محوریت توسعه میادین مشترک و مرزی است.

این عضو کابینه دولت دهم با تاکید بر اینکه برنامه های افزایش تولید نفت و گاز کشور به طور جداگانه در اختیار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، اظهارداشت: در شرایط فعلی بخش قابل توجهی منابع درآمدی کشور وابسته به تولید و صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی بوده و از این رو توسعه صنعت نفت نقش مهمی در درآمد کشور، اشتغالزایی و راه‌اندازی دیگر صنایع کشور دارد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه پیش بینی می شود با حمایت و پشتیبانی دولت و مجلس در برنامه پنجم توسعه تولید در میادین مشترک نفت و گاز افزایش قابل توجه ای پیدا کند، بیان کرد: هم اکنون ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری جهان است.

وی از روسیه و عربستان سعودی به عنوان سایر کشورهای بزرگترین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز جهان یاد کرد و افزود: با این وجود در مجموع برداشت نفت و گاز چهارم یا پنجم در جهان بوده و در صادرات نفت و گاز طبیعی هم در ردیف هفتم یا هشتم جهان قرار گرفته ایم.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت تولید نفت خام ایران در برنامه پنجم توسعه با هدف تولید فرآورده های نفتی با ارزش افزوده و افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور است.