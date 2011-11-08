هافبک صبای قم عزادار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم این روزها در اردوی آماده سازی خود در جزیره کیش به سر می‌برد و با انجام تمرینات آمادگی جسمانی و برنامه‌های متنوع تاکتیکی مهیای ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور می‌شود.



در این بین رسیدن خبر غم انگیز از دست دادن پدر به حسین حجازی پور هافبک خوزستانی صبای قم سبب شد این بازیکن در روز عید سعید قربان اردوی شاگردان ویسی را ترک کرده و راهی شهر اهواز شود.



حجازی‌پور که در سوگ پدر خود عزادار است و به همین دلیل در تمرینات تیم فوتبال صبای قم حضور نخواهد داشت اما گویا به دیدار حساس صبای قم در مقابل تیم فوتبال استقلال تهران در هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور خواهد رسید.



حسین حجازی پور یکی از خریدهای تیم فوتبال صبای قم در فصل نقل و انتقالات یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور است که از تیم فوتبال دسته اولی لیگ آزادگان یعنی شهرداری یاسوج به صبای قم پیوست.



این بازیکن با 27 سال سن پیش از حضور در صبای قم علاوه بر بازی کردن در تیم شهرداری یاسوج، سابقه حضور در تیم فوتبال پیام مخابرات شیراز در لیگ آزادگان را نیز دارد، ضمن اینکه پیش از این سابقه بازی کردن در قم را نیز داشته است.



این بازیکن در فصل 87 ـ 86 مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان عضو تیم فوتبال پیام مخابرات فارس بود که در دو دیدار رفت برگشت مرحله گروهی، برابر تیم فوتبال‌سازان راه قم بازی کرد و تیمش توانست در هر دو بازی رفت و برگشت تیم سازان راه قم را شکست دهد.



حسین حجازی‌پور که اصالت اهوازی دارد و با قابلیت بازی کردن به عنوان مهاجم و هافبک به عضویت تیم فوتبال صبای قم در آمده است در مسابقات این فصل لیگ برتر باشگاه های کشور یکی از بازیکنان موثر و کلیدی تیم عبدالله ویسی بوده است.



این بازیکن در هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور و در دیدار خارج از خانه تیم فوتبال صبای قم مقابل مس سرچشمه کرمان که در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد، زننده تنها گل صبای قم بود تا سه امتیاز این دیدار به تیم صبا برسد.



گفتنی است: باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم نیز با ارسال بیانیه ای این ضایعه را به حسین حجازی پور هافبک ارزشمند خود تسلیت گفت و برای وی و خانواده این بازیکن از درگاه خداوند بزرگ آرزوی مسئلت و صبر جزیل کرد.

