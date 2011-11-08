بارش برف در جاده های 10 استان/ محور کرج - چالوس باز شد

سرهنگ صمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بارش برف در ارتفاعات استانهای اردبیل، تهران، کردستان، آذربایجان شرغی و غربی، مازندران، گیلان، خراسان رضوی و البرزو مرکزی ریزش برف ادامه دارد و ماموران پلیس راه با کمک عوامل راهداری سعی در بازنگه داشتن راهها دارند.



وی ادامه داد: بارش باران در محورهای گلستان، یزد، هرمزگان و قزوین گزارش شده است که باعث لغزندگی سطح جاده شده است.

معاون عملیات پلیس راه تاکید کرد: تردد خودروهای سنگین از محور اسالم به خلخال ممنوع بوده و تردد خودروهای سبک با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

اسفندیاری در پایان از بازگشایی محور کرج - چالوس خبر داد.

