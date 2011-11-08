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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بارش برف در جاده های 10 استان/ محور کرج - چالوس باز شد

بارش برف در جاده های 10 استان/ محور کرج - چالوس باز شد

معاون عملیات پلیس راه گفت: بارش برف در جاده های 10 استان کشور ادامه دارد.

سرهنگ صمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بارش برف در ارتفاعات استانهای اردبیل، تهران، کردستان، آذربایجان شرغی و غربی، مازندران، گیلان، خراسان رضوی و البرزو مرکزی ریزش برف ادامه دارد و ماموران پلیس راه با کمک عوامل راهداری سعی در بازنگه داشتن راهها دارند.

وی ادامه داد: بارش باران در محورهای گلستان، یزد، هرمزگان و قزوین گزارش شده است که باعث لغزندگی سطح جاده شده است.

معاون عملیات پلیس راه تاکید کرد: تردد خودروهای سنگین از محور اسالم به خلخال ممنوع بوده و تردد خودروهای سبک با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

اسفندیاری در پایان از بازگشایی محور کرج - چالوس خبر داد.
 

کد مطلب 1454827

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