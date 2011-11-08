170 مورد بازرسی از پروژه های گاز در کرمان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فدائی پیرامون بازرسیها و عملکرد واحد بازرسی فنی و ایمنی در مهرماه سالجاری اظهار داشت: بیش از 170 مورد بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار TBS ،CGS، پروژه های در حال اجرا، تاسیسات نواحی، ضخامت سنجی ایستگاهها، سختی سنجی، خوردگی، کنترل و ارزیابی آزمایشات مقاومت و نشتی شبکه توزیع و تغذیه به صورت دوره ای در طول سال در کرمان صورت گرفته است.

وی افزود: بر روی بیش از 678 کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه های شهری و روستایی عملیات نشت یابی انجام شده است که طی این عملیات هزار و 824 مورد نشتی اصلاح شد و همچنین تعداد هفت مورد نشت زمینی هم بر روی خطوط تغذیه و شبکه شهری بود که اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شد.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به جایگاه مناسبی از استانداردهای بین‌‌المللی و همچنین نظارت بر طراحی کارخانجات و واحدهای مختلف صنعتی، در آبان ماه سال جاری حدود 12 کلاس آموزشی جوشکاری و آزمون های مستمری برگزار شده است.

فدایی هدف از برگزاری این کلاس‌ها را آزمایش میزان مهارت و یادآوری نکات مهم در این رابطه عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری این دوره‌ها تاکنون پیامدهای مثبتی داشته و امیدواریم که این موارد کاهش حوادث را در پی داشته باشد.

این مسئول تصریح کرد: بازرسی های فوق برای کنترل کیفی کالاها و براساس دستور العمل شرکت ملی گاز ایران انجام شده و امیدواریم با پیگیری ها و بازرسی های متعدد و مداوم بتوانیم از حوادث احتمالی جلوگیری کنیم .

