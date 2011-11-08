رویای کودکی اهوازیها بر باد رفت/ شهربازی بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، پارک شهربازی پادادشهر اهواز یکی از قدیمی ترین پارکهای خوزستان است که کودکان چند نسل اهواز و سایر شهرهای استان از آن به عنوان تنها مکانی که می شد برای چند ساعتی خوشحالی کرد نگاه می کردند.

در میان فقدان فضای تفریحی در شهرهای استان خوزستان، وجود این پارک قدیمی با آن وسایل ابتدایی و پیش پا افتاده بازی، برای کودکان اهواز و سایر شهرهای استان خوزستان غنیمتی بود برای اندکی تفریح ولی این رویای شیرین هم بر باد رفت تا کودکان اهواز همچنان حسرت روزهایی را بخورند که حداقل یک پارک شهربازی فرسوده را داشتند و می توانستند با نشستن در چرخ و فلک کهنه آن بخش اندکی از اهواز را از آن بالا مشاهده کنند و برخی از ترس ارتفاع به خود بلرزند.

پارک شهربازی پادادشهر اهواز



پارک شهربازی اهواز که بارها اداره کل استاندارد خوزستان وسایل آن را به علت نا ایمن بودن پلمب کرده بود خاطرت نوستالژیک چند نسل از اهوازیها که شاید برخی از آنها اکنون سن پیری را تجربه می کنند را رقم می زند و شاید با عبور کردن از کنار این پارک خاطرات ایام کودکی و نوجوانی برای آنها تداعی می‌شد ولی اکنون تنها باید نظاره گر پارکی خاموش باشند که برای همیشه قرار است از آنجا منتقل شود.

پارک شهربازی اهواز که تاکنون پارکهایی مثل جزیره و لاله اهواز نتواسنتد برای آن رقیبی قابل اعتنا باشند نه تنها برای اهوازیها که مامنی برای روزهای جمعه و پنجشنبه کودکان سایر شهرهای استان بود که نبود وسایل بازی و تفریحی آنها را به این مکان می‌کشاند.



وجود پارکی دیگر در کنار شهربازی پادادشهر بارها از سوی دلسوزان و رسانه ها به مسئولان مدیریت شهری اهواز گوشزد شده بود ولی هیچگاه کسی به فکر روزهای بدون شهربازی پادادشهر نبود شاید به این علت که سایه این پارک قدیمی و کهنه آنقدر سنگین بود که هیچ مدیری احساس نکرد اهواز با بزرگتر شدن به پارک جدیدی نیاز دارد.

اکنون این پارک در حالی برای همیشه بسته شده که در هیچ جای اهواز پارکی برای جبران نبود این مکان بازی کودکان اندیشیده نشده و کودکان اهواز حسرت به دل تنها نظاره گر فضای تاریک این پارک خواهند بود.

پارک شهربازی پاداد شهر اهواز



کودکان اهواز و جوانانی که شاید امروز خود کودکی در بغل دارند هنوز آن روزها را فراموش نکرده اند که چه ضجه هایی برای رفتن به این پارک نزده‌اند و چه اشک هایی که هنگام عبور از این پارک به چشم آنها جاری نمی‌شد ولی امروز آنها باید با تمامی این خاطرات تلخ و شیرین خداحافظی کنند تا هنر مدیریت شهری در اهواز پیش از پیش برای همگان روشن شود.



حالا کودکان مانده اند و شهری که مهر کلانشهر بر پیشانی دارد ولی هیچ نشانی از پیشرفت در آن دیده نمی شود. شهری که به گفته خیلی ‌ها بدون اندکی مدیریت و برنامه ریزی تنها رشد کرده است.

پارک شهربازی پاداد شهر اهواز



سازمان پارکهای شهرداری اهواز هم در اطلاعیه ای کوتاه در خصوص بسته شده این پارک اعلام کرده است: «پارک شهربازی پادادشهر به دلیل انطباق نداشتن تجهیزات و وسایل بازی با استانداردهای ملی و رعایت نکردن بهداشت و نظافت دستگاه های بازی و تفریحی و ساخت و ساز غیرمجاز و عدم عقد قرارداد با سازمان پارکها و فضای سبز توسط بهره برداران تا اطلاع ثانوی تعطیل شد. به دلیل اهمیت حفظ جان شهروندان و جلوگیری از به وجود آمدن هرگونه حادثه دلخراش و رعایت حق و حقوق شهروندی این سازمان اقدام به تعطیلی پارک کرده و شهرداری پس از رفع معایب مذکور اقدام به بازگشایی پارک خواهد کرد».



اما با توجه به زمزمه های اخیر که قرار است این پارک برای همیشه بسته شود به نظر می رسد این «اطلاع ثانونی» هیچ وقت به زمان موعد نرسد و این پارک قرار است برای همیشه بسته شود تا خاطرات کودکی اهواز هم برای همیشه به سینه های آنها منتقل شود و اثری از آن در شهر نباشد.