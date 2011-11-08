به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جشنواره فیلم بسیج با عنوان سکانس بیداری فیلم داستانی قمری از مجموعه داستانهای پرواز پروانه ها به تهیه کنندگی محمدرضا طایفی در دو بخش تدوین و بازیگری موفق به کسب رتبه برتر شد.

مهدی ثباتیان در بخش تدوین بهترین تدوین و فاطمه منتظرفرج بهترین بازیگر زن را به خود اختصاص دادند.

قمری داستان خانواده ای یزدی است که دو معلول ذهنی دارند که قصه در مورد تعامل و دوستی این دختر با خواهر و خانواده اش رقم می خورد و در جریان این داستان به توانایی های او به عنوان معلول و نگاهش به محیط پیرامونش و عظمت خالق یکتای پی خواهیم برد.

جشنواره فیلم بسیج با عنوان سکانس بیداری در سوم آبان ماه به منظور انسجام بخشی به هنرمندان فیلم ساز بسیجی و به نمایش گذاشتن توانمندی های هنرمندان در عرصه تولید فیلم سازی در یزد برگزار شد.