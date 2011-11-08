محمود اکرامی‌فر در این باره به خبرنگار مهر گفت: در دوره دوم آثار دو شاخه «خبر» و «عکس خبری» هم در بخش خبرگزاری‌ها مورد داوری قرار گرفت. بنا به تصمیم شورای سیاستگذاری شاخه «گزارش خبری» هم در همین بخش به جشنواره اضافه شده و آثار مربوط به این بخش در دوره فعلی (سوم) داوری خواهد شد.

وی با اشاره به داوری هر روزه آثار شاخه‌های مرتبط با این جشنواره گفت: به این ترتیب جشنواره در دوره سوم 13 شاخه را شامل می‌شود؛ 10 شاخه مقاله، سرمقاله، یادداشت، نقد، تیتر، عکس، صفحه آرایی، طراحی و کاریکاتور، گفتگو و گزارش خبری در بخش مطبوعات و 3 شاخه خبر، عکس خبری» و گزارش خبری در بخش خبرگزاری‌ها.

دبیر این جشنواره همچنین از انتخاب ماهیانه و حتی هفتگی برترین مطالب مربوط به هر شاخه خبر داد و البته تاکید کرد که این به معنی اهدای جوایز به پدیدآورندگان این آثار نیست و تنها اقدامی برای تسهیل در انتخاب برترین آثار در پایان هر فصل است.

به گفته محمود اکرامی‌فر، مراسم سومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها اوایل دیماه امسال در سرای روزنامه‌نگاران برپا خواهد شد.

این جشنواره در راستای ارتقای تولیدات رسانه‌ای مطبوعات سراسری و نیز خبرگزاری‌های کشور برگزار می‌شود و پس از بررسی و ارزیابی آثار از سوی داوران، آثار برتر در انتهای هر فصل معرفی و تقدیر و همزمان با مراسم اختتامیه هر دوره کتاب ویژه جشنواره فصلی مطبوعات شامل آثار برتر و منتخب برگزیدگان منتشر می‌شود.