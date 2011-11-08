101 هکتار زمین برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در بانه تامین شد

محمد سعید نقشی زادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 101 هکتار زمین برای احداث زیرساخت های لازم منطقه ویژه اقتصادی در بانه اختصاص پیدا کرده است که خوشبختانه شورای هماهنگی منابق آزاد تجاری و صنعتی کشور نیز این زمین را برای این مهم مناسب دانسته و موراد را جهت اجرا به استان تصویب و ابلاغ کرده است.

وی با اشاره به لزوم تسریع در راستای اجرایی کردن مقدمات لازم برای ایحاد زیرساخت های لازم در این منطقه یادآور شد: زمین منطقه ویژه اقتصادی بانه در جنوب این شهر و ما بین شهر بانه و مرز رسمی سیرانبند تأمین شده است و فاصله منطقه ویژه اقتصادی بانه از سنندج مرکز استان 260 کیلومتر است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج در ادامه گفت: قرار است واحدهای تجاری و تولیدی این منطقه ویژه با گرایش صنایع تبدیلی فعالیت کنند و انتظار می رود که با برنامه ریزی مناسب از سوی مسئولان مربوطه شاهد افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این شهرستان باشیم.

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بانه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و تاکنون نیز اقداماتی برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی در این شهرستان مرزی انجام شده است.