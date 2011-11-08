پیکارهای پینگ‌ پنگ نونهالان کشور در قم آغاز شد

محمد عموئیان در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: چهره های شاخص پینگ‌ پنگ کشور از استان های مخلتف در این دوره از مسابقات حضور یافته اند که در بین آنها تیمی متشکل از بهترین های پینگ‌ پنگ قم نیز با حریفان به رقابت می‌پردازد.



وی اضافه کرد: در این دوره از رقابت‌ها هر استان حتی قم مجاز به شرکت دادن سه پینگ‌ پنگ ‌باز و یک مربی است و مسابقات همانند رقابت‌های پینگ‌پنگ قهرمانی خردسالان پسر و نونهالان دختر کشور که سال گذشته با شرکت برترین‌های کشور در قم برگزار شد، به انجام می رسد تا برترین ها معرفی شوند.



دبیر هیئت پینگ‌ پنگ استان قم با اشاره به آغاز رقابت های قهرمانی نونهالان کشور در قم، اضافه کرد: مسابقات پینگ‌ پنگ قهرمانی رده سنی نونهالان کشور با حضور 27 تیم تا روز نوزدهم آبان ماه به میزبانی هیئت پینگ پنگ قم برگزار خواهد شد.



وی یاد آور شد: قرعه کشی این مسابقات با حضور 27 تیم از هیئت های پینگ‌ پنگ 27 استان کشور انجام شد و در مرحله مقدماتی، نونهالان پینگ‌ پنگ باز در هشت گروه سه و چهار تیمی بصورت دوره‌ای با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.



عموئیان افزود: در گروه نخست مرحله مقدماتی این دوره از پیکارهای پینگ‌ پنگ قهرمانی رده سنی نونهالان کشور در قم تیم های هیئت پینگ‌ پنگ فارس، آذربایجان شرقی و زنجان برای صعود به مرحله بعد مسابقه می دهند.



وی عنوان کرد: همچنین در گروه دوم مقدماتی این رقابت ها، سه تیم حضور دارند و طی آن جدال برای صعود به مرحله دوم پینگ‌ پنگ قهرمانی نونهالان کشور با شرکت تیم های پینگ‌ پنگ مازندران، البرز و لرستان برگزار می شود.



دبیر هیئت پینگ‌ پنگ استان قم بیان داشت: در گروه سوم نیز تیم های هیئت پینگ‌ پنگ استان های کردستان، بوشهر و همدان حضور دارند و مسابقات این گروه نیز به شکل دوره ای برگزار می شود تا تیم های صعود کننده به مرحله بعد شناخته شوند.



وی ابراز کرد: در گروه چهارم مسابقات پینگ‌ پنگ رده سنی نونهالان قهرمانی کشور در سالن مجموعه فرهنگی ورزشی مریم قم، تیم های پینگ‌ پنگ هیئت خوزستان، هیئت کرمان و توابع تهران جدالی نزدیک برای صعود خواهند داشت.



عموئیان افزود: تیم نونهالان هیئت پینگ‌ پنگ استان قم یکی از تیم های حاضر در گروه پنجم مرحله مقدماتی این دوره از پیکارهای پینگ‌ پنگ قهرمانی رده سنی نونهالان کشور است که با تیم های هیئت پینگ‌ پنگ مرکزی و سمنان برای صعود به مرحله بعد رقابت خواهد کرد.



وی ادامه داد: در گروه ششم این مسابقات تیم های پینگ‌ پنگ هیئت خراسان جنوبی، هرمزگان، اردبیل و خراسان رضوی حضور دارند و در گروه هفتم نیز تیم های هیئت پینگ‌ پنگ قزوین، اصفهان، گیلان و گلستان پیکار می کنند، ضمن اینکه رقابت های گروه هشتم با شرکت تیم های کرمانشاه، تهران، یزد و آذربایجان غربی به انجام می رسد.



دبیر هیئت پینگ‌ پنگ استان قم تصریح کرد: سر داوری این دوره از رقابت های پینگ‌ پنگ قهرمانی رده سنی نونهالان کشور را محمود رهیده بر عهده دارد و این مسابقات تا نوزدهم آبان ماه در سه قسمت تیمی، انفرادی و دونفره در قم برگزار می شود.

