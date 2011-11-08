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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

فرشید امیری:

47 هزار نفر در استان کرمانشاه ارزشیابی مهارت شدند

47 هزار نفر در استان کرمانشاه ارزشیابی مهارت شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی وحرفه ‌‌ای استان کرمانشاه گفت: 47 هزار و 581 نفر در استان کرمانشاه، در آزمونهای مرکز سنجش و ارزشیابی در نیمه نخست سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید امیری گفت: از این تعداد شرکت کننده 20هزار و 504نفر خواهر و 27هزارو 77نفر برادر بوده‌اند که در 6ماهه نخست سالجاری طی 4مرحله آزمون در رشته های مختلف مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ‌‌ای استان کرمانشاه تاکید کرد: 13هزار و 860 نفر از متقاضیان با کسب موفقیت در آزمونهای عملی و تئوری مرکز سنجش و ارزشیابی استان موفق به دریافت گواهینامه مهارت از این اداره کل شدند که از این تعداد 8 هزار و 194 نفر زن و 5 هزار و 666 نفر مرد بوده اند.

امیری در پایان گفت: در همین راستا برای 7 هزار و 525 نفر در بخش دولتی و 6 هزار و 335 نفر در بخش خصوصی گواهینامه مهارت صادرشده است.

کد مطلب 1454837

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