47 هزار نفر در استان کرمانشاه ارزشیابی مهارت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید امیری گفت: از این تعداد شرکت کننده 20هزار و 504نفر خواهر و 27هزارو 77نفر برادر بوده‌اند که در 6ماهه نخست سالجاری طی 4مرحله آزمون در رشته های مختلف مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ‌‌ای استان کرمانشاه تاکید کرد: 13هزار و 860 نفر از متقاضیان با کسب موفقیت در آزمونهای عملی و تئوری مرکز سنجش و ارزشیابی استان موفق به دریافت گواهینامه مهارت از این اداره کل شدند که از این تعداد 8 هزار و 194 نفر زن و 5 هزار و 666 نفر مرد بوده اند.

امیری در پایان گفت: در همین راستا برای 7 هزار و 525 نفر در بخش دولتی و 6 هزار و 335 نفر در بخش خصوصی گواهینامه مهارت صادرشده است.