به گزارش خبرگزاری مهر، روسل معتقد است باید هر چه زودتر درآمد حاصل از پخش تلویزیونی رقابت‌ها بین تمام تیم‌های حاضر در لالیگا تقسیم شود. این در حالی است که هم اکنون 66 درصد این درآمد که رقمی حدود 135 میلیون یورو است تنها بین دو باشگاه رئال مادرید و بارسلونا توزیع می شود.

روسل خاطر نشان کرد: با کاهش تعداد تیم‌ها رقابت بین آنها نزدیک‌تر و حساس‌تر می شود. ابتدا باید تعداد تیم‌ها را به 18 و پس از آن به 16 کاهش دهیم. باید از لیگ برتر انگلستان که تمام حقوق پخش تلویزیونی رقابت‌ها را به صورت برابر بین همه تیم‌ها تقسیم می کند، الگوبرداری کنیم.

وی افزود: با پیاده سازی این برنامه‌ها لالیگا بسیار جذاب‌تر خواهد شد و فاصله بین تیم‌ها نیز کاهش پیدا می کند و دیگر شاهد رقابت تنها دو تیم بارسلونا و رئال نیستیم و بقیه تیم‌ها نیز می توانند مدعیان کسب عنوان قهرمانی باشند.

رئیس باشگاه بارسلونا همچنین با سرمایه گذاری مالکان خارجی مخالفت و اعلام کرد باید آنها را محدود کرد. اتفاقی که تابستان امسال برای مالاگا افتاد و یک فرد قطری تمام سهام باشگاه را خریداری کرد و اکنون مالک آن است.

روسل خاطر نشان کرد: در لیگ برتر انگلیس تقریبا دیگر باشگاهی نمانده که این ثروتمندان خارجی آن را خریداری کنند و به همین دلیل سراغ اسپانیا آمده‌اند. باید برای این افراد محدودیت‌های مالی در نظر گرفته شود. بارسلونا هم اکنون 500 میلیون یورو بدهی به بانک‌ها دارد اما جای نگرانی نیست چرا که در پنج سال آینده تمام مشکلات و بدهی‌های مالی باشگاه درست خواهد شد.