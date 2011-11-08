توسعه فضای سبز نیاز اصلی شهرهای کردستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان نوسودی در بازدید سرزده از پروژه های توسعه فضای سبز شهر کامیاران با بیان این مطلب اظهار داشت: خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات مناسبی برای افزایش سرانه فضای سبز در استان انجام شده است و توسعه این فضاها سرعت قابل قبولی داشته است ولی هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی افزود: ایجاد فضای سبز و امکانات تفریحی و رفاهی برای شهروندان زمینه ساز ارتقای سطح سلامت و تندرستی خواهد بود و در این راستا لازم است که شهرداری ها با جدی هر چه بیشتر موارد را مورد توجه و با اختصاص اعتبارات مناسب زمینه را برای توسعه این بخش فراهم کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: شهرداری های تابعه استان باید تلاش کنند با استفاده از ظرفیت های موجود در شهرهای خود، هر چه بیشتر سرانه فضای سبز را متناسب با فرهنگ عمومی مردم توسعه داده و چهره شهرها را زیبا و آراسته کنند.

وی ادامه داد: ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها از جمله دیگر نیازهای اصلی است که این مهم زمینه را برای افزایش خدمت رسانی به مردم فراهم می کند و در کنار آن شهرداری ها باید تلاش کنند با استفاده از راهکارهای مناسب ضمن افزایش درآمد خود، خدمات بهتری را به مردم ارائه دهند.

نوسودی عنوان کرد: استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت در اجرای طرح های عمرانی در سطح شهرهای استان کردستان بسیار حائز اهمیت است و شهرداری ها باید با نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران طرح های عمرانی، مانع استفاده از مصالح نامرغوب و غیر استاندارد شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در پایان گفت: پیرو دستورات استاندار کردستان همه متولیان بخش های عمرانی از جمله شهرداری ها می بایست در انجام طرح های زیر بنایی خود از مصالح تولیدی استان استفاده کنند تا ضمن حمایت از تولید کنندگان داخلی زمینه ایجاد اشتغال پایدار در استان نیز فراهم شود.