به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جیحانی در نشست تخصصی بازشناسی مفاهیم و الگوهای باغ ایرانی در معماری اسلامی ایران که در محل پژوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی ایران برگزار شد، افزود: با زیاد شدن جمعیت شاهد حرکت از سمت دره‌ها به سمت دشتها هستیم که در واقع این موضوع نتیجه تجربه زندگی و درسی است که ایرانی‌ها از زیستن چند هزار ساله از دره‌ها به دشت یاد گرفته و آن را به یک شاخصه شکیل تبدیل کرده‌اند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: استقرار از درون دره‌ها به درون دشت مسائلی را به همراه داشت از جمله اینکه در چنین مکانهایی نیاز به کشاورزی بود که به همین سبب قنات‌های آب حفاری و طراحی شد.

وی ادامه داد: آبی که از طریق قنات به پایین دست انتقال داده‌ می‌شود در یک نقطه آبی نمایان خواهد شد که آن نقطه مظهر خانه نام دارد و در هر صورت مظهرخانه جایی است که در آن نقطه قابل استفاده است و به فعلیت می‌رسد.

جیحانی در ادامه سخنان خود به تعریف باغ‌های مظهر خانه‌ای پرداخت و گفت: برای روشن شدن بهتر این موضوع باید در گام نخست باغ‌های مجاور رودخانه را تعریف کرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مجموعه کاخ‌های اسلامی در نزدکی سامرا، ایوان مدائن، پارک آئینه خانه و ... نمونه باغ سازی‌های کنار رودخانه است.

وی در خصوص ویژگی باغ‌های مظهر خانه‌ای نیز اظهار داشت: پهنه بیابانی و خشک، کوهستان در فرادست، قناتی که آب را از سر چشمه به این منطقه آورده و خیابانی که به موازات باغ طراحی شده است، پهنه باغها، پهنه مزارع و فضاهای سکونتی از جمله ویژگی‌های چنین باغ‌هایی است.

جیحانی در خصوص نظم حاکم بر باغ‌های مظهر خانه‌ای نیز گفت: چنین باغ‌هایی از یک نظم ارگانیک و منطقی خاصی برخوردار بوده‌اند چنانچه در محدوده چنین باغ‌هایی علاوه بر مناطق مسکونی مکان‌هایی چون آسیاب نیز وجود داشته است.

این استاد دانشگاه در این خصوص به منطقه فین و باغ فین اشاره کرد و ادامه داد: در محدوده باغ فین 70 الی 80 آسیاب وجود داشته که تعدادی از این آسیابها تا چند سال پیش نیز وجود داشت.

وی در ادامه سخنان خود ضمن بررسی باغ‌های فین، گلشن، شاهزاده، دولت آباد و اشرف اظهار داشت: در تمام این باغ‌ها در محدوده مرکزی متصل به کوهپایه، وجود یک قنات، و در کنار آن قرار داشتن یک محور را شاهد هستیم.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود به باغ اشرف واقع در استان مازندران نیز اشاره نمود و گفت: باغ اشرف در دوره صفوی در یک شهر نوبنیاد قرار گرفته و جالب اینجاست که این باغ نیز همین ساختار باغ‌های مظهر خانه‌ای را دارد.

در بخش دیگری از این نشست تخصصی یک کارشناس میراث فرهنگی اظهار داشت: باغ در زمانی که بشر به کشاورزی روی آورد شکل گرفت که در واقع کشاورزان به سبب حفظ خدمات خود آن را محصور کردند.

مرتضی فرشته‌نژاد در ادامه سخنان خود اظهار داشت: باغ در مناطق مختلف ایران دارای شکل و ویژگی‌های خاص خود می‌باشد چنانچه در مناطق فلاتی ایران دارای یکسری ویژگی‌است.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: به طور مثال کاشت درختان و انتخاب درختان در این منطقه با دقت و تامل زیادی انجام می‌شد زیرا آب در این قسمت از ارزش بسیار زیادی برخوردار بوده است.