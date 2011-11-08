اجازه ندادند کشتی گیران خارجی ما به میدان بروند/ باید عدالت رعایت شود

امیر توکلیان، سرمربی تیم شهرداری ملایر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "خنیچگا شویلی" و "گوگشلیدزه"، کشتی گیران اوزان 55 و 96 کیلوگرم گرجستان برای همراهی ما به ایران آمده بودند.

وی ادامه داد: این دو کشتی گیر قرارداد خود را در کمیته لیگ ثبت کرده بودند اما نتوانستند به دلیل آنچه کمیته لیگ نداشتن رضایتنامه فیلا عنوان کرد در هفته اول لیگ برتر کشتی به میدان بروند. با این حال نمی دانم چرا با این شرایط به آنها اجازه ثبت قرارداد داده بودند؟!

توکلیان تصریح کرد: اگر مستندات آنها در این زمینه صحیح باشد نمی دانم چرا نگذاشتند فریدون قنبری دیگر کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم ما که وزن کشی نکرده بود در این مسابقه به میدان برود؟

دارنده مدال نقره جهان در پایان خاطر نشان کرد: اعتراض خود را در این زمینه به یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی اعلام می کنیم و موضوع را تا مشخص شدن تمامی ابعاد قضیه پیگیری خواهیم کرد تا عدالت رعایت شود.

تیم شهرداری ملایر در حالی که نتوانست از دو کشتی گیر خارجی خود استفاده کند دیروز در تهران با نتیجه 4 بر 3 مغلوب تیم نفت تهران شد.