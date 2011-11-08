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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

میلاد کیایی در گفتگو با مهر:

نغمه های آذری با سنتور میلاد کیایی اجرا می شود

نغمه های آذری با سنتور میلاد کیایی اجرا می شود

میلاد کیایی نوازنده سنتور منتخبی از نغمه های آذری را در تاریخ 20 آبان ماه در بخش موسیقی جشنوار هنرهای اسلامی از طواف تا ولایت اجرا می کند.

میلاد کیایی نوزانده سنتور ضمن اعلام این خبر در توصیح کم و کیف برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : این کنسرت با نوازندگی تنبک نازنین پدرثانی همراه خواهد بود و مجموع قطعات در دو بخش برگزار می شود.

وی در ادامه افزود : بخش نخست این کنسرت قطعاتی از درآمد و چهارمضراب در دستگاه راست پنجگاه که از ساخته های خودم است را در بر می گیرد و در بخش دوم هم قطعاتی انتخاب شده از ملودی های زیبای آذربایجانی با نام های "قره باغ" ، "شکسته"، "یتیم سه گاه" اجرا می شود.

این نوازنده سنتور در پایان صحبت های خود گفت : اجرای قطعات در بخش دوم نیاز به نوآوری هایی در کوک ساز سنتور داشت از این رو تغییراتی در کوک این ساز انجام داده ام و با وجود اینکه ترک زبان نیستم ، برحسب علاقه خود برای نخستین بار نغمات آذربایجانی را که معمولا با سازهایی چون گارمون و تار ترکی توسط عاشیق لرها اجرا می شود را برای اولین بار بر روی ساز سنتور اجرا کرده ام .

کد مطلب 1454845

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