نغمه های آذری با سنتور میلاد کیایی اجرا می شود

میلاد کیایی نوزانده سنتور ضمن اعلام این خبر در توصیح کم و کیف برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : این کنسرت با نوازندگی تنبک نازنین پدرثانی همراه خواهد بود و مجموع قطعات در دو بخش برگزار می شود.

وی در ادامه افزود : بخش نخست این کنسرت قطعاتی از درآمد و چهارمضراب در دستگاه راست پنجگاه که از ساخته های خودم است را در بر می گیرد و در بخش دوم هم قطعاتی انتخاب شده از ملودی های زیبای آذربایجانی با نام های "قره باغ" ، "شکسته"، "یتیم سه گاه" اجرا می شود.

این نوازنده سنتور در پایان صحبت های خود گفت : اجرای قطعات در بخش دوم نیاز به نوآوری هایی در کوک ساز سنتور داشت از این رو تغییراتی در کوک این ساز انجام داده ام و با وجود اینکه ترک زبان نیستم ، برحسب علاقه خود برای نخستین بار نغمات آذربایجانی را که معمولا با سازهایی چون گارمون و تار ترکی توسط عاشیق لرها اجرا می شود را برای اولین بار بر روی ساز سنتور اجرا کرده ام .