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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

6ماه تاخیر در پرداخت هزینه ایاب و ذهاب معلولان

6ماه تاخیر در پرداخت هزینه ایاب و ذهاب معلولان

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان از پرداخت نشدن هزینه ایاب و ذهاب معلولان در شهر تهران طی 6 ماه گذشته خبر داد و از وزیر کار، تعاون و رفاه خواست تا به بی تفاوتی در قبال معلولان پایان داده و نسبت به رفع مشکلات آنان اقدام کند.

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین از مهرماه کارت ایاب و ذهاب در اختیار معلولان قرار گرفته که مبلغ شارژ این کارتها یک سوم اعتبار قبل است.

وی گفت: در گذشته معلولان می توانستند هر ماه از حداقل 20 سرویس رفت و آمد استفاده کنند این درحالی است که در کارت شارژهای جدید با اعتبار موجود فقط می توانتند از 7 سرویس بهره مند شوند که کافی نیست.
 
به گفته وی، از آنجایی که هزینه بنزین معلولان نیز همچنان بدون تخصیص باقی مانده و هزینه های آژانس و ایاب و ذهاب نیز بسیار گران است و از سوی دیگر سرویس حمل و نقل مناسب حال معلولان نیست به همین دلیل معلولان در شهر تهران برای رفت و آمد به محیطهای آموزشی و درمانی با سختی مواجه هستند.
 
مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق معلولان تاکید کرد: متاسفانه مسئولان به راحتی از کنار این موضوع عبور می کنند این درحالی است که تمام مسئولان سازمان بهزیستی از رده های کارشناسی و عالی از این موضوع اطلاع داشته و مشخص نیست چه مشکلاتی وجود دارد که مسئله ایاب و ذهاب معلولان همچنان لاینحل باقی مانده است.
 
محمود نژاد از وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی خواست تا به بی تفاوتی در قبال مسائل معلولان پایان دهد و نسبت به رفع مشکلات این افراد اقدام کند.
کد مطلب 1454846

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