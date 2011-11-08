مستند "کارآوا" آماده پخش شد

اسماعیل کرمی هدف از تولید این برنامه را ضبط و ثبت گوشه ای از فرهنگ شفاهی استان زنجان عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: چوپانی، کره‌گیری سنتی، لالایی‌ها و نازلاماها، چرچی (فروشنده دوره‌گرد)، قهوه‌چی، حمامی و فایتون‌چی (کالسکه چی) فرهنگ کار و آواهایی که در هنگام انجام کار زمزمه می‌شوند در این مستند به تصویر کشیده شده است.

وی با بیان اینکه این مستند بازسازی شده است، ابراز داشت: مستند "کارآوا" به صدا و سیمای مرکز زنجان تحویل داده شده و به زودی پخش خواهد شد.

عوامل این مستند عبارتند از تحقیق: عبدالله مرادی، بازیگران: فرهاد عندلیبی، صفرعلی کریمی، علی سلامی، سهیلا قلندری و ...، نویسنده گفتار متن: نادر پناه‌زاده، تصویربردار: حسین حسنی، صدابردار: محسن حجازی و تدارکات: سجاد تاور.