  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

مستند "کارآوا" آماده پخش شد

مستند "کارآوا" آماده پخش شد

مجموعه مستند "کارآوا" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی اسماعیل کرمی و ناصر قهرمانی در هفت قسمت 30 دقیقه‌ای به سفارش صدا و سیمای مرکز زنجان تولید شده است.

اسماعیل کرمی هدف از تولید این برنامه را ضبط و ثبت گوشه ای از فرهنگ شفاهی استان زنجان عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: چوپانی، کره‌گیری سنتی، لالایی‌ها و نازلاماها، چرچی (فروشنده دوره‌گرد)، قهوه‌چی، حمامی و فایتون‌چی (کالسکه چی) فرهنگ کار و آواهایی که در هنگام انجام کار زمزمه می‌شوند در این مستند به تصویر کشیده شده است.

وی با بیان اینکه این مستند بازسازی شده است، ابراز داشت: مستند "کارآوا" به صدا و سیمای مرکز زنجان تحویل داده شده و به زودی پخش خواهد شد.

عوامل این مستند عبارتند از تحقیق: عبدالله مرادی، بازیگران: فرهاد عندلیبی، صفرعلی کریمی، علی سلامی، سهیلا قلندری و ...، نویسنده گفتار متن: نادر پناه‌زاده، تصویربردار: حسین حسنی، صدابردار: محسن حجازی و تدارکات: سجاد تاور.

کد مطلب 1454849

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها