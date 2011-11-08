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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

تامین اجتماعی اعلام کرد:

تخفیف پلکانی حق‌بیمه سهم کارفرمایان

تخفیف پلکانی حق‌بیمه سهم کارفرمایان

با موافقت هیئت‌وزیران با تأمین بارمالی آیین‌نامه اجرایی بند «و» ماده «80» قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تأمین‌اجتماعی این آیین‌نامه را به واحدهای اجرایی خود در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت ‌وزیران در جلسه 5/8/1390 با اجرای آیین‌نامه اجرایی بند «و» ماده «80» قانون برنامه پنجم توسعه توسط سازمان تأمین‌اجتماعی موافقت کرد.

براساس تصویب هیئت‌وزیران، بارمالی ناشی از اجرای این آیین‌نامه در سال‌جاری توسط دولت از محل ردیف‌های ممکن تا پایان سال تأمین و درصورت عدم تأمین در لایحه بودجه سال 1391 پیش‌بینی خواهد شد.

براساس بند «و» ماده «80»‌قانون برنامه پنجم توسعه، در رابطه با حق‌بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درجهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، تخفیف پلکانی اعمال می‌شود. به شرط آنکه واحد تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن کاهش نیروی کار نداشته باشد.

براساس ماده «5» آیین‌نامه اجرایی بند «و» ماده «80» قانون برنامه پنجم توسعه نیز اعتبار لازم برای اعمال تحقیق حق‌بیمه سهم کارفرمایی موضوع این آیین‌نامه در قالب بودجه سنواتی و با رعایت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است.

کد مطلب 1454850

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