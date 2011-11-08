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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

سالاری در گفتگو با مهر:

برنامه "در جرگه عشاق" توسط حوزه هنری کرمان در تهران برگزار می شود

برنامه "در جرگه عشاق" توسط حوزه هنری کرمان در تهران برگزار می شود

کرمان – خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری کرمان گفت: ویژه برنامه "در جرگه عشاق" از 23 آذرماه سال جاری توسط حوزه هنری کرمان در تهران برگزار می شود.

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: نقالی، تعزیه خوانی، اجرای نمایش واگویه های یک شمر، نمایشگاه عکس عاشورایی، نمایشگاه نقاشی عاشورایی، خوانش شعرهای عاشورایی و اجرای موسیقی از جمله مهمترین برنامه هایی است که در ویژه برنامه در جرگه عشاق توسط حوزه هنری کرمان اجرا می شود.

وی همچنین گفت: در ایام محرم سال جاری، عکاسان کرمانی برای تولید عکس با موضوع آیین های عزاداری به مناطق مختلف فرستاده می شوند.

سالاری ادامه داد: با داوری عکسهای تهیه شده، آثار برگزیده برای برپایی نمایشگاه در کرمان و تهران مشخص می شوند.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه همزمان با ویژه برنامه حوزه هنری کرمان با عنوان در جرگه عشاق در تهران برپا می شود.
 
 
    
  
 

کد مطلب 1454851

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