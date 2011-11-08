طرح های مطالعاتی مدیریت آب در کلاله اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نورالهی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای اداره منابع آب شهرستان های کلاله و مراوه تپه افزود: این شهرستان از نقاط کمتر توسعه یافته استان است و محرومیت عمیقی دارد و از اینرو نیازمند نگاه عمیق و اهتمام ویژه است.

وی با اشاره به وجود رودخانه ها و حوزه های آبریز مهم در کلاله تصریح کرد: لازم است طرح های مطالعاتی در زمینه مدیریت آب در این شهرستان پیگیری و اجرایی شود.

فرماندار کلاله عنوان کرد: در دوره مدیریت پیشین اداره منابع آب شهرستان، اقدامات خوبی در زمینه مدیریت منابع آب صورت گرفت و امید است این روند در دوره مدیریت جدید نیز ادامه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس جدید اداره منابع آب شهرستان خواست تا طرح های مطالعاتی که خدمات دهی و بهره مندی را برای مردم منطقه به ارمغان می آورد پیگیری کند.

فرماندار کلاله با تاکید بر لزوم خدمت رسانی مطلوب به مردم تاکید کرد: مردم ارزیاب کننده خوبی از عملکرد مسئولان هستند و باید به گونه ای کار کنیم که زمینه رضایتمندی مردم فراهم شود.

وی در ادامه با تقدیر از رئیس سابق اداره منابع آب شهرستان های کلاله و مراوه تپه ابراز امیدواری کرد که رئیس جدید نیز بتواند در مدت تصدی خود در این سمت خدمات ارزشمندی را در بخش مدیریت منابع آب ارائه کند.

نورالهی همچنین با اشاره به عملکرد موفق شرکت آب منطقه ای گلستان در بحث مدیریت منابع آب گفت: این شرکت فعالیت های خوب و موفقی داشته و مدیران ارشد استان نیز از عملکرد شرکت آب منطقه ای استان رضایت دارند.