به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، براساس آمارهای تقریبی تعداد مسلمانانی که در مسکو زندگی یا کار می کنند بین 2 تا 5 میلیون نفر است اما تعداد مساجد این شهر بسیار معدود است.

براساس اعلام پلیس مسکو 170 هزار مسلمان دیروز یکشنبه 15 آبان، در مسکو مراسم عید قربان را برگزار کردند و از این تعداد 80 هزار مسلمان در خیابانی که زمانی مسجد جامع مسکو قرار داشت گردهم جمع شده و نماز عید قربان را اقامه کردند.

مسجد جامع مسکو با 100 سال قدمت در ماه سپتامبر تخریب شد و قرار است یک مسجد جدید جایگزین آن شود، از این رو مسلمانان مسکو با تحمل دمای هوای منفی 8 درجه سانتیگراد به علت فقدان تسهیلات کافی برای اقامه نماز در خیابان این مسجد گردهم آمدند.

جمعیت مسلمانان مسکو رو به افزایش است و رهبران جامعه مسلمان به کرات خواستار ساخت مساجد و تسهیلات نیایشی بیشتر برای پاسخگویی به نیاز مسلمانان شده اند، این درخواست به نوعی با تخریب مسجد تاریخی مسکو و آغاز ساخت مسجدی بزرگتر پاسخ گفته شد.

این درحالی است که مسلمانان از طرفی ساخت این مسجد را برای جمعیت کثیر نمازگزاران کافی نمی دانند از طرف دیگر هنوز هم نسبت به تخریب مسجد تاریخی مسکو معترض هستند.

رئیس شورای مفتیان روسیه به عنوان نهاد تصمیم گیر در رابطه با تخریب مسجد تاریخی مسکو اعلام کرده است نمای خارجی ساختمان جدید مسجد تا سال 2013 کامل و کارهای داخلی آن آغاز خواهد شد؛ در نهایت این مسجد برای چهار سال آتی قابل بهره برداری خواهد بود.

شهرداری مسکو برگزاری مراسم ذبح قربانی در خیابانهای این شهر را ممنوع کرده است. براساس تصمیمات تازه اتخاذ شده شهرداری مسلمانان باید ذبح قربانی را در روز عید قربان به کشتارگاه ها و یا خارج شهر منتقل کنند.



