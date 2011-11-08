برگزیدگان جشنواره های ملی و بین المللی توسط بنیاد نخبگان حمایت می شوند

حبیب زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آیین نامه براى تعیین شرایط جشنواره هایى که برگزیدگان آنها از حمایت بنیاد نخبگان برخوردار مى شوند تدوین مى شود تا شرایط برگزارکنندگان، شرکت کنندگان و داوران و فرآیند انتخاب به گونه اى باشد که انتخاب برجسته ترین افراد در موضوع جشنواره در سطح ملى یا جهانى را تضمین کند.

وی افزود: روح حاکم بر جشنواره و فضاى آمادگى و برگزارى آن باید به گونه اى باشد که موجب تعمیق خودباورى و معنویت اسلامى و ایمان و امید به تلاش بیشتر در راستای توسعه دانایى محور مبتنى بر فرهنگ بومى ایرانى اسلامى شود.

زارع عنوان کرد: بنیاد نخبگان از جشنواره هاى ملى و بین المللى که پیرامون موضوعات دینى، فرهنگى، هنرى، ادبى، مدیریتى، علمى، فناورى، کارآفرینى و نوآورى برگزار مى شوند در صورت احراز شرایط این آیین نامه با تشخیص کمیسیون دائمى هیئت امناى بنیاد حمایت مى کند و برگزیدگان آنها با معرفى جشنواره و انتخاب بنیاد نخبگان مورد حمایت واقع مى شوند.

وى بیان داشت: طبق آیین نامه بنیاد ملی نخبگان، جشنواره هاى مورد حمایت باید از قابلیت لازم در گزینش و رتبه بندى برترین ها در سطح ملى و بین المللى برخوردار باشند و از اختصاص هرگونه سهمیه یا محدود بودن آن به مناطق کشورى، دستگاه یا تشکل خاص اجتناب کنند و فرصت مساوى به همه واجدان شرایط برای شرکت در جشنواره داده شود.

رئیس بنیاد نخبگان یزد، شاخص هاى انتخاب برگزیدگان در جشنواره ها را طبق ضوابط و آیین نامه های بنیاد، خلاقیت و نوآورى، ارزش دینى، اجتماعى، فرهنگى، ادبى و هنرى، تأمین استقلال و امنیت کشور، اعتبار علمى و فناورى و ارزش اقتصادى برشمرد.

زارع عنوان کرد: شرکت کنندگان لازم است داراى سوابق علمى، کارى و سنى متناسب با جشنواره بوده و به عنوان شخص حقیقى سهم تعیین کننده در موضوع داشته و این سهم قبل از شرکت در جشنواره به صورت کتبى مشخص و مورد توافق همکاران مجرى طرح قرار گرفته باشد.

وى جشنواره هاى مورد تأیید بنیاد را جشنواره جوان خوارزمى، بین المللى خوارزمى ، شیخ بهایى، فارابى و رازى اعلام کرد.

زارع افزود: به برگزیدگان این جشنواره ها تسهیلات نظام وظیفه، جوایز علمى دانشجویى شامل مقررى ماهیانه در سطح دو متناسب با مقطع تحصیلى، کمک هزینه ارائه مقاله خارجى و کمک هزینه فرصت مطالعاتى براى دانشجویان دکترى، سفر عمره مفرده، اعتبار پژوهشى ویژه استادیاران جوان، اعتبار نوآورى و شکوفایى بر اساس رتبه کسب شده و وام مسکن ویژه نخبگان اعطا مى شود.