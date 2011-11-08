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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

تامین اجتماعی اعلام کرد:

برقراری مستمری بازنشستگی براساس نرخ رشد حقوق بیمه‌شدگان

برقراری مستمری بازنشستگی براساس نرخ رشد حقوق بیمه‌شدگان

سازمان تأمین‌اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌ای، واحدهای اجرایی خود را مکلف به اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه ، به منظور برقراری مستمری بازنشستگی با کنترل نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر کرده است درصورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.

بر این اساس سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای اجرای این ماده قانونی واحدهای اجرائی این سازمان را موظف کرده است از ابتدای سال‌جاری برقراری مستمری بازنشستگی را با کنترل نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه‌شده در 2 سال آخر با سال‌های قبل انجام دهند.

درصورتی که رشد دستمزد بیمه‌پرداز طبیعی و متعارف باشد، برقراری مستمری براساس 2 سال آخر بیمه‌پردازی و درمورد افرادی که این رشد غیرطبیعی باشد، میانگین دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه آخرین 5 سال، مبنای تعیین میزان مستمری خواهد بود.

ضمناً بررسی ارتقاء شغلی بیمه‌شدگان مشمول قانون کار براساس ضوابط اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار و بیمه‌شدگان غیرمشمول قانون کار براساس مقررات استخدامی حاکم بر آنان صورت می‌گیرد.

کد مطلب 1454857

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