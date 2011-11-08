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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب بمناسبت درگذشت حجت‌الاسلام نورانی

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب بمناسبت درگذشت حجت‌الاسلام نورانی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام نورانی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی ، متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی
درگذشت روحانی فاضل و ذوفنون، و آشنای باصفای دیرین مرحوم حجة‌الاسلام والسملمین آقای شیخ عبدالله نورانی را به بازماندگان مکرّم و دوستان و شاگردانِ این عالم ستوده و پارسا تسلیت میگویم و از خداوند کریم و رحیم، مغفرت و رحمت و علوّ درجه را برای ایشان مسألت میکنم.
سیدعلی خامنه‌ای
90/8/15

گفتنی است مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله نورانی از علمای کتاب‌شناس و مصحح متون فلسفی و کلامی شیعه بود که هفتم آبان‌ماه جاری در سن 82 سالگی به رحمت ایزدی پیوست.

کد مطلب 1454858

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