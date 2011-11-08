به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی ، متن پیام به این شرح است:



بسمه تعالی

درگذشت روحانی فاضل و ذوفنون، و آشنای باصفای دیرین مرحوم حجة‌الاسلام والسملمین آقای شیخ عبدالله نورانی را به بازماندگان مکرّم و دوستان و شاگردانِ این عالم ستوده و پارسا تسلیت میگویم و از خداوند کریم و رحیم، مغفرت و رحمت و علوّ درجه را برای ایشان مسألت میکنم.

سیدعلی خامنه‌ای

90/8/15



گفتنی است مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله نورانی از علمای کتاب‌شناس و مصحح متون فلسفی و کلامی شیعه بود که هفتم آبان‌ماه جاری در سن 82 سالگی به رحمت ایزدی پیوست.