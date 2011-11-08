آمادگی شرق تهران در مواجهه با بارش برف و باران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اشاره به شروع مجدد بارندگی در شهر تهران اظهار داشت: نیروهای خدماتی و عملیاتی منطقه از شب گذشته در آماده باش کامل به سر برده و تا صبح مراقب آبگرفتگی های احتمالی ناشی از بارش باران بوده اند.

وی در ادامه به شرایط منطقه برای کنترل ترافیک ناشی از بارش برف خبر داد و افزود: نیروهای خدماتی منطقه 8 در آمادگی کامل به سر می برند تا نسبت به شن ریزی و پاشیدن نمک در معابر اصلی برای تردد آسان خودروها اقدام کنند.

شادالوئی افزود: با توجه به اینکه در زمان بارش برف، عملیات رفت و روب انجام نمی شود کلیه کارگران خدمات شهری جهت تردد ایمن تر شهروندان، پاکسازی خیابانها و معابر را برعهده دارند.

وی افزود: هم چنین در نقاط حساس و آبگیر،ماشین 137 مستقر شده است وبه صورت مدوام مدیران حوزه خدمات شهری و اجرایی کنترل مستمر در سطح نواحی را دارند.

شهردار منطقه 8 از شهروندان خواست که با نیروهای ستاد برف روبی و عوامل شهرداری در پاکسازی معابر و خیابانها همکاری لازم را داشته باشند.