74 هنرمند برجسته استان کهگیلویه و بویراحمد تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی نماینده ویژه معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفری شش روزه که از ششم تا دوازدهم آبان آغاز شده در جمع هنرمندان استان کهگیلوه و بویراحمد حاضر شد و از هفتاد و دو هنرمند برجسته استان کهگیلویه و بویراحمد تقدیر کرد.
در این بازدیدها نماینده معاون هنری وزارت ارشاد با سفر به شهرستان های کهگیلویه و گچساران، بهمئی، چروم، بویراحمد و دنا با هنرمندان این شهرستان ها دیدار و گفت و گو کرد. همچنین ایشان با حضور در گلزار شهدای روستای سوق و نثار گل به آرامگاه هنرمند مرحوم حسن پناهی با خانواده این زنده یاد نیز دیدار کرد.
در این بازدیدها علاوه بر دیدار با هنرمندان شهرستان ها به هفتاد و چهار نفر از هنرمندان برجسته استان هدایایی به همراه لوح تقدیر از طرف معاون هنری اهدا شد. در این دیدارها مدیران ارشاد شهرستانها نماینده معاون امور هنری را همراهی میکردند.
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