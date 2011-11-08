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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

74 هنرمند برجسته استان کهگیلویه و بویراحمد تقدیر شدند

با حضور نماینده معاون هنری وزارت و ارشاد اسلامی، از هفتاد و چهار هنرمند برجسته استان کهگیلویه و بویراحمد تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی نماینده ویژه معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفری شش روزه که از ششم تا دوازدهم آبان آغاز شده در جمع هنرمندان استان کهگیلوه و بویراحمد حاضر شد و از هفتاد و دو هنرمند برجسته استان کهگیلویه و بویراحمد تقدیر کرد.

در این بازدیدها نماینده معاون هنری وزارت ارشاد با سفر به شهرستان های کهگیلویه و گچساران، بهمئی، چروم، بویراحمد و دنا با هنرمندان این شهرستان ها دیدار و گفت و گو کرد. همچنین ایشان با حضور در گلزار شهدای روستای سوق  و نثار گل به آرامگاه هنرمند مرحوم حسن پناهی با خانواده این زنده یاد نیز دیدار کرد.

در این بازدیدها علاوه بر دیدار با هنرمندان شهرستان ها به هفتاد و چهار نفر از هنرمندان برجسته استان هدایایی به همراه لوح تقدیر از طرف معاون هنری اهدا شد. در این دیدارها مدیران ارشاد شهرستان‌ها نماینده معاون امور هنری را همراهی می‌کردند.

کد مطلب 1454863

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