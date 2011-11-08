خبری از ششمین جشنواره شعر فجر نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله در چنین روزهایی مسئولان دبیرخانه جشنواره شعر فجر مشغول کُدبندی آثار ارسالی برای داوری بودند، اما امسال و در شرایطی که کمتر از 4 ماه به موعد برگزاری این جشنواره، خبری از ششمین دوره آن نیست.

این در حالی است که مقدمات برگزاری دوره قبلی جشنواره شعر فجر، پارسال از اوایل مرداد ماه آغاز و اواخر همان ماه هم دبیر علمی جشنواره معرفی شده بود و اوایل مهرماه هم جشنواره فراخوان داد.

مسئولیت شورای سیاستگذاری این جشنواره با «یحیی طالبیان» قائم مقام وزیر ارشاد در حوزه شعر و ادب است و این شورا تاکنون جلسه‌ای با محوریت ششمین دوره جشنواره نداشته و این ظن را در ذهن تقویت می‌کند که شاید برنامه‌ای برای برگزاری این دوره از جشنواره وجود ندارد.

البته حدود 50 روز پیش یک جلسه با حضور برخی اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره شعر فجر و با هدف آسیب‌شناسی دوره پنجم آن برگزار شده است.

همچنین برخی شنیده‌ها از حذف بخش بین‌الملل جشنواره شعر فجر حکایت دارد. هرچند این بخش در پنج دوره قبلی هم تنها از نظر صوری وجود خارجی داشت و مسئولان مربوطه در وزارت ارشاد با برپایی دو دوره همایش شاعران ایران و جهان این نقیصه را جبران کردند!

همه این اتفاقات با غیرفعال شدن سایت جشنواره (www.fajrpoetry.ir) همزمان شده و تلاش خبرنگاران برای دسترسی به اخبار جدید مربوط به دوره ششم ناکام می‌ماند.

در دوره قبلی جشنواره بین‌المللی شعر فجر، مسئولیت دبیرکلی جشنواره با «پرویز بیگی حبیب‌آبادی» بود و دبیری علمی آن را هم «محمود اکرامی‌فر» بر عهده داشت.