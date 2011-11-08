طرح "گل یاس" برای دانش آموزان دختر در تهران اجرا می شود

آذر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حجاب و عفاف عامل مؤثر در ارتقای سلامت اجتماعی است و به عنوان برترین ارزشهای انسانی محسوب می شود که دین مبین اسلام به آن توجه ویژه ای دارد.

وی گفت: امروزه مسئله حجاب و عفاف به دغدغه‌ای برای مسئولان و دلسوزان نظام تبدیل شده است و در این خصوص باید فرهنگ ‌سازی مناسبی با تمام توان انجام شود.

این مسئول در خصوص طرح "گل یاس" اضافه کرد: طرح "گل یاس" با همکاری آموزش و پرورش و برای دختران 14 تا 18 ساله برگزار می شود که این طرح را خود دانش آموزان همکاری و همراهی خواهند کرد.

وی بیان داشت: در حوزه حجاب و عفاف دو برنامه اساسی و کلی برای استان تهران تعریف و تبیین شده و در بودجه فرهنگی استان نیز برای آن اعتباراتی درنظر گرفته خواهد شد.

نظری اضافه کرد: استانداری برای این حوزه برنامه‌های بلند مدتی را تعریف کرده است که برای تأمین اعتبار و اجرا نیازمند زمان است.

وی یادآور شد: مسئله حجاب از موضوعاتی است که همواره وجود دارد و در مقطعی از زمان تصمیمات کوتاه مدتی نیز برای ساماندهی آن اتخاذ می شود، اما باید توجه داشت که حجاب موضوعی نیست که در مدت زمان کم و با برنامه کوتاه مدت بتوان پاسخ مناسبی برای تغییر رفتار در این بخش پیدا کرد.

اشاعه و تعمیق ارزشهای عفاف و حجاب نیازمند آموزشهای بنیادین است

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران افزود: اشاعه و تعمیق ارزشهای عفاف و حجاب نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدارس، دانشگاهها و اجتماع است.

وی گفت: ضروری است همه دستگاههای اجرایی، فرهنگی و نهادها با تعامل بیشتر با ایجاد فضا و حلقه معرفتی در سطح فردی، خانواده و اجتماع در تحقق فرهنگ حجاب و عفاف تلاش کنند.

این مسئول ادامه داد: دو مدل برای ساماندهی پوشش اداری بانوان به تأیید رسیده است که پس از تأمین اعتبار، مدلها در اختیار دستگاهها قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: الگو پذیری از فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند درونی سازی و نهادینه کردن آن در وجود افراد بوده و این هدف با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند اجرایی می شود.

نظری افزود: ستاد صیانت کشور ساماندهی پوشش را برای برخی از دستگاهها اعلام کرده است، اما استان تهران این فعالیت را شروع کرده که مرحله ارزیابی، نظر سنجی و تأیید این طرح انجام شده و در مرحله تولید است.